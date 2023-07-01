Дума приняла закон о трудовом воспитании школьников

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении 28 июня.

Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Как подчеркнула Казакова, под обязательным участием учеников в общественно полезном труде может подразумеваться высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, «участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее». Глава комитета по просвещению отметила, что принятие документа «создаст основу для совершенствования школьной программы по труду».

«В целях развития у детей чувства причастности к единому делу, выработки активной жизненной позиции, умения ориентироваться в социуме образовательные организации наделяются новыми компетенциями по содействию добровольческой (волонтерской) деятельности обучающихся, их участию в общественно полезном труде», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Как пояснила ТАСС Казакова, школы получат право помогать учащимся в организации их добровольческой деятельности по общественно полезным занятиям. «Сегодня многие школьники участвуют в различных городских или муниципальных мероприятиях, будь то городские субботники или акции патриотического характера. Без помощи взрослых им зачастую не обойтись. То есть школа может помочь организовать такой процесс, например, предоставить помещение или помочь с другими организационными вопросами. Мы сегодня в законе это закрепляем», — добавила она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что родители наравне с учениками неоднократно просили депутатов сделать трудовое воспитание неотъемлемой частью школьной программы. «Если родители хотят, чтобы их ребенок вырос настоящим гражданином, у него должно быть сформировано положительное отношение к труду. Только через труд можно воспитать отношение ко многим вопросам, которые потом ему понадобится решать. Ребенок будет расти другим. Гармония придет», — добавил Володин.

О новых нормах

Кроме того, в закон «Об образовании в Российской Федерации» вносится поправка, согласно которой школьная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) будет переименована в «Основы безопасности и защиты Родины». Одним из авторов данной поправки выступил Володин. Кроме того, выпускники 11-х классов, закончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате, будут получать медаль «За особые успехи в учении» II степени (серебряная медаль).

В закон также вводится понятие профориентации для школьников. Авторы считают, что занятия по профориентации помогут детям выбрать профессию. Ответственным за порядок реализации мероприятий по профориентационной деятельности в школьной программе становится Минпросвещения РФ.

Закон вступает в силу 1 сентября 2023 года, за исключением пункта о переименовании школьной дисциплины ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины», он вступает в силу с 1 сентября 2024 года.