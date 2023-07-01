Сельская ипотека в Чувашии расширяется

Предельный размер кредита по сельской ипотеке в Чувашии увеличивается с 3 до 6 миллионов рублей на одного заемщика.

Помимо этого, сообщает пресс-служба Минсельхоза, наряду с индивидуальным жилищным строительством и покупкой готового загородного дома средства теперь можно направить и на приобретение квартир на первичном рынке в домах высотой не более 5 этажей, расположенных в опорных населенных пунктах.

В регионе отмечается высокий интерес к сельской ипотеке — объем выдачи кредитов превысил 2,3 миллиарда рублей, а программа сельской ипотеки помогла улучшить жилищные условия 1400 семей. Да и в целом ипотечное кредитование в регионе находится на хороших позициях. По данным агентства РИА рейтинг, по количеству кредитов, выданных за последние 12 месяцев, республика находится на 21 месте среди регионов страны. В расчете на 1 тысячу экономически активного населения выдано более 24 кредитов против 20 по стране.