Чувашия вошла в ТОП-20 регионов по эффективности цифровой трансформации

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В рейтинге эффективности и результативности руководителей цифровой трансформации регионов в этом году республика заняла 17 место среди 88 субъектов страны и пятое место среди регионов Приволжского федерального округа.

Как рассказал Олег Николаев в интервью казанскому изданию «БИЗНЕС Online», в Чувашии обеспечивается реальная цифровая трансформация.

«За эти годы система госуправления в Чувашии полностью трансформировалась, и на сегодняшний день она очень гибкая, — отметил глава республики. — Может очень быстро, скажем так, перегруппироваться в зависимости от задач. Эту работу мы вели совместно с «Росатомом» в рамках проекта «Эффективный регион». В частности, устранили в работе примерно 530 тысяч человеко-часов».

Общий уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей в республике составил 7,14 балла из 10 возможных. Например, в системе здравоохранения — 7,78 балла, в государственном управлении — 7,66 балла, образование — 6,76 балла.

Самое главное, по мнению Олега Николаева, для «цифровых сервисов» — упростить, ускорить предоставление различных услуг для граждан, сделать их удобными, в один «клик».

Опубликовано: 20 июля 2023 г.


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