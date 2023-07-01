Направлявшиеся из Чебоксар в Сочи спортсменки уехали не в тот Канаш

Для тех, кто не знает: в Чувашии насчитываются четыре Канаша. Это — город Канаш, известный как железнодорожный центр республики; одноименные деревня в Ядринском районе, высел — в Моргаушском, поселок — в Шемуршинском. Также справочник «Википедия» предложит вам по два населенных пункта под названием Канаш в Татарстане и Башкирии (с поправкой: поселок Канаш в Башкортостане уже упразднен), по одному — в Калининградской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском крае и (тоже упраздненная деревня) в Новосибирской области.

В неловкую ситуацию попали две молодые баскетболистки, направлявшиеся на соревнования в Краснодарский край. Из Чебоксар они планировали доехать на автобусе до города Канаша, а там уже сесть в поезд до Адлера. Прокололись девушки на первом же этапе, а именно — воспользовались услугами пригородного автовокзала, а не центрального. Здесь они вроде как благополучно приобрели билет до Канаша. На кассе же, видимо, не подозревали, что на этом вокзале могут быть востребованы поездки до самого большого Канаша. А потому не уточнили у спортсменок, туда ли они собрались ехать, и спокойно выдали билеты до деревенской остановки под Ядрином.

…Свидетельницей этой сцены уже в пути стала позвонившая в редакцию «СЧ» девушка по имени Марина. Она обратила внимание на то, как баскетболистки то и дело интересовались у водителя микроавтобуса, когда же они доедут до Канаша, и доедут ли вообще. Спортсменки не скрывали своего волнения, по их расчетам они уже должны были прибыть на ж/д вокзал. Курсирующий в направлении Ядринского района водитель уверял, что все хорошо и они обязательно через некоторое время окажутся в Канаше.

Но вскоре и водитель стал догадываться — что-то здесь не так: его смутила сопутствующая амуниция девушек — огромные спортивные сумки. Вот здесь, как говорят в таких случаях, «файлы сошлись» — и у водителя, и у баскетболисток, которые все же осознали, что прибывают не в тот Канаш. Что тут началось! Вместо того, чтобы поддержать растерянных девушек, большинство пассажиров устроило им обструкцию за невнимательность. Кто-то даже обронил фразу: «Ну какие вам соревнования в Сочи, вы даже здесь заблудились!»

Рассказавшая об этой сцене читательница «СЧ» Марина призналась автору этих строк, что ей было неловко за земляков: «Ну как так можно, почему они такие злые?» — посетовала она. Без добрых людей, помимо Марины, попытавшейся поддержать спортсменок, однако, не обошлось. Поскольку уже было понятно, что на поезд в город Канаш они уже никак не успеют, мужчина, встретивший свою жену «не в том Канаше», организовал баскетболисткам такси до Алатыря. Там они и должны были перехватить нужный им поезд.

КСТАТИ

Похожие случаи происходили в России летом 2018 года, когда в нашей стране проводился чемпионат мира по футболу. Иностранные болельщики приезжали в Великий Новгород вместо Нижнего, в Вологду вместо Волгограда, в Ростов Великий вместо Ростова-на-Дону. Есть аналоги и международного масштаба: на одном из стендов в аэропорту Зальцбурга размещена специальная кнопка — для тех, кто перепутал Австрию и Австралию. Здесь даже выпустили специальную атрибутику с надписью «В Австрии нет кенгуру».