Дистанционное урегулирование по ОСАГО заработает с 15 июля

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Убытки по ОСАГО можно будет урегулировать в электронном виде, оформив ДТП с помощью европротокола без вызова ГИБДД, через портал «Госуслуги», соответствующие поправки в федеральный закон вступают в силу 15 июля 2023 года.

Российские страховщики подтвердили техническую готовность начать урегулирование убытков по ОСАГО через «Госуслуги». Как пояснил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, при подаче заявления для электронного урегулирования убытков по ОСАГО не нужно будет обращаться в страховую компанию. Весь процесс взаимоотношений со страховой компанией будет производиться с помощью обмена информацией в личном кабинете «Госуслуг». Страховщик будет направлять уведомления для действий, которые необходимы для урегулирования страхового случая, таких как проведение осмотра автомобиля. При этом представить автомобиль на осмотр все равно будет необходимо, так как функция урегулирования убытка только по фотографиям еще не будет доступна.

Как пояснил глава РСА, параллельно с запуском электронного урегулирования убытков по европротоколу через «Госуслуги», к которому страховщики по закону обязаны подключиться, они в добровольном порядке, также с 15 июля, могут реализовать такую функцию на своем сайте либо в мобильном приложении. При этом обязанность предоставлять эту услугу на своем сайте или в приложении для них наступит 1 января 2025 года.

В РСА отметили, что не рекомендуют оформлять урегулирование убытков в электронном виде на сайтах-агрегаторах или через иных посредников, так как для подачи заявки необходимо вводить личные данные, и они могут попасть к мошенникам. Страховщики рекомендуют оформлять электронное урегулирование убытков по ОСАГО только на портале «Госуслуги» или непосредственно на сайте или в мобильном приложении страховой компании, выдавшей полис, если имеется такая возможность.