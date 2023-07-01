Оплавлены провода, выжжена трава…

«Хорошо, что за грузовиками стояли не люди, а всего лишь опоры ЛЭП, которые можно заменить…» — даже в неприятном пытается разглядеть положительное начальник управления безопасности и защиты объектов филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» Игорь Вотяков. Это он про случаи повреждения опор электролиний, причиной которых стала беспечность граждан. Зная, какую опасность таит в себе электроэнергия, остается лишь порадоваться, что никто не пострадал, все живы и здоровы…

Опоры многострадальные

Список инцидентов, к сожалению, постоянно пополняется. Зимние месяцы ознаменовались сразу тремя случаями наезда большегрузов на опоры ВЛ. Отличились невнимательностью водители фур в Цивильском, Моргаушском, Чебоксарском муниципальных округах. Причем чуть ли не каждый из водителей сразу же изъявляет желание возместить все расходы энергокомпании: мол, одна опора — ерунда… Правда, порыв добросовестности быстро гаснет, когда они узнают размер предъявленного ущерба — он доходит до 60 тыс. рублей. А дорого так, объясняет начальник управления безопасности, потому что для замены даже одной опоры необходимо привлекать несколько видов техники: трейлер для доставки самой опоры к месту ее установки, технику для бурения, кран… Плюс работа бригады, которую нужно отрывать от основных обязанностей и тоже на чем-то привезти на место. Тем более: ремонтная кампания в разгаре — каждый человек на счету.

Энергокомпания активизировала борьбу с потерями электричества. По каждому факту его безучетного потребления филиал «Чувашэнерго» обращается в полицию — любителям халявы штрафа в размере 10-15 тыс. рублей не избежать.

Хотя, стоит отдать должное, есть и те, кто без лишних разговоров возмещает расходы энергокомпании — как в случае с деревней Ахпердино Батыревского муниципального округа. Водитель, видимо, так разогнался, что, не справившись с управлением, сначала зацепил одну опору, затем врезался и во вторую, расположенную в четырех десятках метрах от первой. В добавок еще и забор одного из жителей деревни поломал. Пришлось местному РЭС отключить передачу электричества части деревни на несколько часов — пока меняли две опоры. Лихач отнекиваться не стал: вину признал, ущерб полностью возместил. Такой же случай был в Канашском округе — там с опорой линии электропередачи бодался «Фольксваген Тигуан», хозяин которого тоже возместил ущерб без лишних разговоров.

С приходом весны опоры ЛЭП начали «перебегать дорогу» сельскохозяйственной технике. В Алатырском муниципальном округе мощный импортный трактор местной агрофирмы зацепил опору ВЛ 10 кВ — руководство хозяйства возместило ущерб. А в Цивильском округе отличилась отечественная техника: широкое поле оказалось тесным для большого «Кировца» — трактор не смог объехать бетонную опору ЛЭП. По этому случаю покрывать расходы энергетикам пока никто не торопится — скорее всего, придется задействовать страховую компанию. Ладно хоть тракторист не стал заметать следы — не покинул место происшествия. А то ведь нередко на поиск виновников аварий на линиях электропередачи приходится привлекать органы внутренних дел.

Отходы мимо полигона

Например, в Шумерлинском округе, разбираясь в причинах аварийного отключения на линии 110 кВ, энергетики обнаружили следы оплавления провода ЛЭП и выжженную траву под ней. Дело в том, что в зависимости от напряжения высоковольтное электричество может пробивать воздух на расстоянии от пары сантиметров до пары метров — можно получить удар током, даже не коснувшись электрического провода. Видимо, тот самый случай: кузов так высоко загрузили, что при проезде под ВЛ технику прошило электрической дугой. Водителю повезло — не пострадал, иначе не смог бы уехать. Местная полиция, куда обратились энергетики, обещает его разыскать.

Правда, надежды на органы внутренних дел не всегда оправдываются. Случаев хищения товарно-материальных ценностей с объектов «Чувашэнерго» нынче немного — с начала года зарегистрировано лишь одно преступление. Злоумышленники посягнули на ПС «Вурманская» в Урмарском муниципальном округе. Фигурировала эта подстанция и в сводках полиции в прошлом году — с резервной линии были демонтированы медные шины. Следствие сочинило предписание в адрес «Чувашэнерго» о необходимости усиления профилактической работы с населением — полиция попыталась свою функцию взвалить на плечи энергетиков, и на этом ее работа, похоже, закончилась. Охотники за цветметом не найдены. Активизирует ли полицию в их розыске повторное преступление — еще вопрос…

Еще одно предписание филиал «Чувашэнерго» получил от Шумерлинской межрайонной прокуратуры. Надзорный орган обеспокоен ненадлежащим состоянием охранной зоны ЛЭП. К сожалению, случаи, когда территории под воздушными линиями электропередачи становятся местом свалки всевозможных отходов, нередки. И не только в Шумерле. Например, просека через лесной участок под электролинией от ОРУ «Коммунальная» на въезде в Чебоксары со стороны Богданки — туда часто заворачивают груженые мусором автомобили. Везти на полигон ТБО накладно, вот и выискивают такие укромные бесплатные свалки. И филиалу «Чувашэнерго» приходится убирать за ними. Протяженность его линий электропередачи всех классов напряжения составляет почти 22,4 тыс. км — на каждом километре охранника не поставишь, а полиция, опять же, в поиске «левых мусоровозов» усердия не проявляет.

Призывая не мусорить под ЛЭП, энергетики еще и предупреждают водителей об опасности, которой они себя подвергают. Поднятым кузовом можно запросто зацепить провода. Впрочем, достаточно даже приближения к ним: электричество легко достанет и на расстоянии — такие случаи далеко нередки. Как, например, в Шумерлинском округе: манипулятор, производивший работы под линией 110 кВ, прошило насквозь, пробило колеса. Водитель в кабине, можно сказать, чудом остался жив, но он на своем горьком опыте убедился в обоснованности требований, предписывающих любые работы в границах охранных зон проводить только после согласования с сетевой компанией.

За сохранность киловатт-часов

Безучетное потребление электричества — еще одна головная боль энергетиков. Причем если в первом полугодии 2022 года в республике зарегистрировано 48 подобных фактов, то в январе — июне текущего года цифра прибавила в весе чуть ли не в два раза — 81 факт. Говорить, что с сознательностью у населения все вдруг стало плохо, нельзя. Игорь Вотяков утверждает, что энергокомпания активизировала борьбу с потерями электричества — вот вам и результат. По каждому факту филиал «Чувашэнерго» обращается в полицию — любителям халявы штрафа в размере 10-15 тыс. рублей не избежать.

Большие надежды в плане обеспечения сохранности киловатт-часов энергетики связывают с развитием интеллектуального учета электроэнергии — «умные» приборы позволяют получать сведения о потреблении электроэнергии дистанционно, защищают от неумышленного или намеренного искажения показаний. Более 38,4 тыс. таких приборов уже установлены по инвестиционной программе. 17 тыс. приборов заработали благодаря энергосервисным договорам.

Кстати, только интеллектуальные приборы «Чувашэнерго» устанавливает клиентам при технологическом присоединении в рамках своих дополнительных услуг, спектр которых, как отметил заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала Андрей Шамбин, достаточно широкий: 8 направлений сервиса — от проектно-изыскательских работ в целях строительства электросетевых объектов потребителя до их ремонтно-эксплуатационного обслуживания. Большим спросом у потребителей пользуется так называемая услуга «Технологическое присоединение под ключ». Подготовка вводного шкафа, самонесущего изолированного провода и так далее — заявитель освобождается от всех этих забот, квалифицированный персонал энергокомпании все работы выполнит в строгом соответствии с техническими нормами и требованиями.