За день в Чебоксарах загорелись два автомобиля

Днем 12 июля в Ленинском районе на улице Хевешской огонь уничтожил автомобиль «ЗАЗ Шанс» 2010 года выпуска. Владелец машины доехал до сервиса и автомобиль заглох. Мужчина пытался его завести, и тут раздался хлопок — из-под капота машины появилось пламя. Причиной ЧП стала неисправность транспортного средства (шланг топливной системы отошел от фильтра).

А через несколько часов в Калининском районе возле остановки «Улица Баумана» по проспекту Тракторостроителей загорелся автомобиль «BMV X5» 2001 года выпуска. Справиться с бедой хозяину старенькой иномарки помогли неравнодушные автомобилисты, прибежавшие на выручку со своими огнетушителями. Огнем повреждено подкапотное пространство машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Чувашии. Причиной пожара послужила неисправность электрооборудования транспортного средства.

КСТАТИ

По данным Управления МЧС по Чувашии, с начала года в республике зарегистрировано 55 случаев возгорания транспорта.