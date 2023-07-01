В Чебоксарах пройдет Окружной форум для специалистов в сфере патриотического воспитания

Вопросы работы с молодежью, взаимодействие с участниками специальной военной операции и многие другие важные темы обсудят на Окружном форуме для специалистов в сфере патриотического воспитания. Он пройдет в Чебоксарах с 14 по 17 июля.

Спикерами на масштабном мероприятии выступят участники проекта «Твой Герой» программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и лидеры общественного мнения. Всего в форуме примут участие около 700 человек как очно, так и в онлайн-формате, сообщили в Управлении Главы Чувашии по молодежной политике. Среди них — специалисты и организаторы деятельности в сфере патриотического воспитания в составе региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений, представители региональных центров патриотического воспитания. В программу форума включены образовательные семинары, тренинги; дискуссий на тему воспитательной работы с молодежью. Также на форуме поднимут вопросы искажения исторической правды, сохранения и преумножения духовно-нравственных ценностей в молодежной среде.

Кстати

Окружные патриотические форумы проведут в четырех городах России — Новосибирске, Элисте, Чебоксарах и Иванове. Они станут логическим продолжением Всероссийского патриотического форума «Твой Герой», который прошел с 12 по 15 июня

в Москве, в Музее Победы.