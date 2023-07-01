Москвичей угостят чувашским хуплу с индейкой

Вкусный фестиваль как драйвер развития

Сыры, йогурты, пряники и мясные деликатесы из Чувашии можно в эти дни найти на Манежной площади Москвы. Здесь проходит ежегодный национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Организаторами его выступают Минсельхоз России и правительство Москвы. А сам конкурс, проводимый в формате гастрономического фестиваля, входит в комплексную программу поддержки и продвижения региональных брендов продуктов питания, реализуемую по поручению Президента России. Он призван привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК и помочь создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны.

Свои продукты в Москву привезли более 300 производителей из 70 регионов. Представили свой товар и предприятия, и фермерские хозяйства Чувашии. На «Вкусах России» москвичи могут и попробовать, и купить шартан от Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза, цивильские пряники — от ООО «Пряник Цивильского райпо», а руководители крестьянских (фермерских) хозяйств Ольга Кошелева и Решит Санзяпов приготовили для фестиваля сыры, мясную и молочную продукцию.

Пройдут на фестивале и мастер-классы по приготовлению фирменных блюд регионов страны. Проведут их известные шеф-повара Москвы. Наряду с рязанским курником и ставропольским йогуртовым супом с огурцом и чили они обещают приготовить и чувашский пирог хуплу с индейкой.