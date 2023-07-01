В Чувашии впервые прошел Фестиваль ягод

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Клубника, малина, ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, вишня — богатый урожай представили участники Фестиваля ягод, который сегодня впервые прошел в Чувашии. Он объединил фермеров, садоводов, владельцев питомников, производителей удобрений, переработчиков и, конечно, любителей ароматных ягод, среди которых можно было встретить и гостей из других регионов. Весь день до питомника «Ивушка» в Чебоксарском районе посетителей бесплатно из Чебоксар и обратно доставлял микроавтобус.

Быстро раскупали не только ягоды, но и кустики молодой клубники, саженцы плодовых деревьев, декоративных растений и рассаду цветов. Спелые ягоды ели в свежем виде, варили из них варенье в огромных тазах, угощали клубничным фраппе и ягодными пирогами.

А профессионалам было о чем поговорить за круглым столом — они делились опытом по выращиванию и переработке ягод, а также обсудили вопросы декоративного садоводства.

Подробности — в следующем выпуске «СЧ».

Опубликовано: 12 июля 2023 г.


Читайте также:

«Новочебоксарск — город единства народов и культур»
В конце февраля в Чебоксарах начнется Фестиваль чувашской музыки
Шестиметровый «Сурпан Пӗрле» побывает по всех районах и городах Чувашии
Фестиваль чувашской музыки снова собрал поклонников национальных мелодий
В «Абрикосовом саду» растят актерские таланты
Молодые журналисты снова собрались на «Волжские встречи»
II Международный фестиваль оперетты откроет постановка «Баядеры» Имре Кальмана
XXVI балетный фестиваль открылся двумя премьерами

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.