В Чувашии впервые прошел Фестиваль ягод

Клубника, малина, ежевика, красная и черная смородина, крыжовник, вишня — богатый урожай представили участники Фестиваля ягод, который сегодня впервые прошел в Чувашии. Он объединил фермеров, садоводов, владельцев питомников, производителей удобрений, переработчиков и, конечно, любителей ароматных ягод, среди которых можно было встретить и гостей из других регионов. Весь день до питомника «Ивушка» в Чебоксарском районе посетителей бесплатно из Чебоксар и обратно доставлял микроавтобус.

Быстро раскупали не только ягоды, но и кустики молодой клубники, саженцы плодовых деревьев, декоративных растений и рассаду цветов. Спелые ягоды ели в свежем виде, варили из них варенье в огромных тазах, угощали клубничным фраппе и ягодными пирогами.

А профессионалам было о чем поговорить за круглым столом — они делились опытом по выращиванию и переработке ягод, а также обсудили вопросы декоративного садоводства.

Подробности — в следующем выпуске «СЧ».