В Новочебоксарске завершена работа над портретом Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Ко Дню Победы в Новочебоксарске завершили работу над настенным портретом Героя Советского Союза, танкиста Вячеслава Винокурова. Мурал с фронтовиком появился на одном из домов улицы, которая носит имя героя. Как уже сообщала «СЧ», изображение Винокурова в экипировке танкиста выбрали сами новочебоксарцы в ходе народного голосования.

Винокурова называли танковым Маресьевым — потеряв ногу после ранения на финской войне, он снова смог управлять боевой машиной. Погиб герой 30 ноября 1942 года в бою под Смоленском, всего неделю не дожив до своего 29-летия.

Опубликовано: 4 мая 2023 г.


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