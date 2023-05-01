В Новочебоксарске завершена работа над портретом Героя Советского Союза Вячеслава Винокурова

Ко Дню Победы в Новочебоксарске завершили работу над настенным портретом Героя Советского Союза, танкиста Вячеслава Винокурова. Мурал с фронтовиком появился на одном из домов улицы, которая носит имя героя. Как уже сообщала «СЧ», изображение Винокурова в экипировке танкиста выбрали сами новочебоксарцы в ходе народного голосования.

Винокурова называли танковым Маресьевым — потеряв ногу после ранения на финской войне, он снова смог управлять боевой машиной. Погиб герой 30 ноября 1942 года в бою под Смоленском, всего неделю не дожив до своего 29-летия.