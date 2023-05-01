«Зеленое золото» засияет ярче

Длительность традиционного фестиваля «Зеленое золото России» в рамках празднования предстоящего Дня республики увеличена с 4 до 8 дней. Такое решение было принято на заседании оргкомитета фестиваля.

Как отмечалось, стоит задача с опорой на опыт прошлого улучшить площадки для торговли, сделать фестиваль удобнее для гостей, привлекательнее для туристов. Центром культурного притяжения и знакомства с традициями Чувашии станет музей под открытым небом. Расширится площадь форума и число пивзаводов-участников.

Ведутся переговоры с компанией «РЖД Тур» на предмет включения в программу фестиваля поездок «Яркие выходные в Приволжье» в целях знакомства с хмелеводством Чувашии на примере ряда хозяйств. Учтен и прошлогодний не вполне удачный опыт дегустации «непрофильных» блюд — нынче решено сделать их более «пивными».

Кроме фестивальной программы на площадке пройдут дискуссии с экспертами, пивзаводами и представителями агропромышленного комплекса о том, как развивать отрасль.