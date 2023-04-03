«Т Плюс» проведет гидравлические испытания тепловых сетей в Чебоксарах

В целях своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. будут производиться гидравлические испытания на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей:

от контура котельной завода имени Чапаева в Юго-Западном районе с 10 по 15 мая 2023 года;

от контура Чебоксарской ТЭЦ-2 в Центральном и Новоюжном районе с 16 по 21 мая 2023 года;

от контура районной котельной 4-С в Северо-Западном районе с 16 по 21 мая 2023 года.

Испытания на прочность и плотность тепловых сетей проводятся повышенным давлением теплоносителя, поэтому в тепловых узлах на фланцевых соединениях задвижек, на прямой и обратной линиях на вводе в тепловой узел, а также перед бойлером, если он врезан до первых задвижек, необходимо установить глухие заглушки толщиной не менее 3 мм, для предотвращения повреждений систем отопления.

Во избежание несчастных случаев просьба не находиться вблизи трубопроводов теплотрасс и тепловых камер в указанное время.

Во время проведения гидравлических испытаний и последующего ремонта тепловых сетей горячее водоснабжение будет отключено.

Сведения об установке заглушек и готовности к проведению гидравлических испытаний ответственным лицам потребителей необходимо сообщить в филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: 8 (8352) 65-67-81, 8 (8352) 65-67-82, 8 (8352) 65-67-83, 8 (8352) 65-67-84, 8 (8352) 65-67-85, 8 (8352) 65-67-86, 8 (8352) 65-67-80.

О выявленных повреждениях в ходе проведения гидравлических испытаний необходимо незамедлительно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Чувашских тепловых сетей филиала Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс» по телефонам: 8(8352) 50-03-03, 8(8352) 51-82-97, 8(8352) 63-04-11.