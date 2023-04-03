1 мая — Праздник весны и труда

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава республики:

«Уважаемые соотечественники!

Дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем весны и труда!

Чувашия — земля трудолюбивых и целеустремленных людей, где каждый находит свое призвание и ответственно трудится на благо общества, следуя заветам великого чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, который призывал нас верить в силу мирного труда и любить его. «Делайте самое маленькое дело терпеливо и с любовью, не ропщите на размеры жизненной задачи. Самое малое дело можно осветить и осмыслить любовным к нему отношением и самое большое можно уронить и обесславить отношением небрежным и нерадивым», — говорится в его Духовном завещании чувашскому народу. Наша республика живет и развивается в едином ритме с многонациональной Россией, чувствуя сопричастность к судьбе Отечества. За последние годы мы сделали многое. Мы гордимся достижениями наших соотечественников и стремимся к новым вершинам. Желаю всем вам успехов в работе, мира, добра и всего самого наилучшего!»

Опубликовано: 28 апреля 2023 г.


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