Сегодня в Чувашии пройдет акция «Диктант Победы»

27 апреля в республике, как и по всей России, а также за рубежом, состоится Международная историческая акция «Диктант Победы». Нынче она пройдет уже в пятый раз.

В нашей республике для написания диктанта подготовлены сотни площадок в образовательных организациях и учреждениях культуры, на предприятиях. А главной площадкой традиционно станет новый корпус Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова (Университетская, 38).

В этом году вопросы заданий посвящены важным памятным датам: Нюрнбергскому процессу, Сталинградской и Курской битвам, прорыву блокады Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса.

Принять участие в Диктанте Победы можно будет даже не выходя из дома — на сайте диктантпобеды.рф с 09.00 по московскому времени появится возможность пройти тест в онлайн-режиме.