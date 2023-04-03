Чувашия — лидер по организации и проведению госзакупок

Опыт Чувашии по централизации и цифровизации государственных и муниципальных закупок оценили на федеральном уровне. Ассоциация организаций и специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных торгов признала Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам лидером высокого индекса эффективности закупочной деятельности регионов. Награждение состоялось на днях в Москве.

«В республике активно внедряются современные цифровые сервисы, благодаря которым автоматизирован весь закупочный процесс, — объясняет закономерность победы руководитель Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Надежда Колебанова. — Завершена масштабная работа по централизации государственных и муниципальных закупок, что позволило повысить эффективность расходования бюджетных средств. А с этого года централизуются и корпоративные закупки, что позволит сделать их более открытыми и эффективными».