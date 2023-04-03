Доработаем детали и начнем поставки: Чувашия готова активно осваивать азиатский рынок

На международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» вице-премьер — глава российского Минпромторга Денис Мантуров оценил технику из нашей республики.

Осматривая обширную экспозицию выставки, Мантуров остановился и у специального стенда Чувашии. Вице-премьеру показали трактора средней и малой мощности, в том числе — опытный образец нового колесного трактора «Агромаш», который промышленники создали по индийской технологии и намерены производить в рамках подписанного с Минпромторгом России специнвестконтракта СПИК 2.0. Новая техника, по словам разработчиков, может применяться в сельском хозяйстве, в коммунальной, лесной и дорожно-строительной отраслях. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Денис Мантуров высоко оценил выполнение республикой условий специального инвестиционного контракта и похвалил регион за вовлеченность в реализацию проекта.

Цифра 43 предприятия Чувашии поставляют свою продукцию в Узбекистан/

Через два месяца новые трактора, которые посмотрел министр промышленности и торговли России, уже могут отправиться в Узбекистан. Договоренность о поставках тракторной техники достигнута на выставке.

«Представленные в Ташкенте первые образцы тракторов малой и средней мощности вызвали большой интерес, ведь 75% парка тракторной техники в Узбекистане сейчас нуждается в обновлении, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — Но специфика Республики Узбекистан, ее экологические, технические и эксплуатационные стандарты предъявляют свои требования к тракторной технике, которые будут учтены при производстве поставляемой партии. Как только доработаем некоторые детали, будем готовы начать поставки. Предварительно планируем отправить первую партию 1 июля. Рассчитываем, что в текущем году в Узбекистан могут быть поставлены несколько сотен тракторов, а в следующем году — порядка двух-трех тысяч». Рассказал Глава Чувашии и о варианте дальнейшего сотрудничества по тракторам, который тоже обсудили в ходе выставки. Речь шла о создании совместного производства на территории Узбекистана с возможностью выхода на рынки других азиатских стран.

Из сети Чувашская Республика готова модернизировать системы электроснабжения Узбекистана. Об этом Олег Николаев сообщил информагентству «Спутник. Узбекистан». «В рамках сотрудничества мы готовы в бесперебойном режиме модернизировать функционирующие системы электроснабжения Узбекистана, а также участвовать в подготовке кадров и повышении квалификации специалистов», — рассказал он. И добавил, что чувашские предприятия готовы участвовать в строительстве АЭС в Узбекистане.

По словам Главы Чувашии, азиатский рынок для нашего региона является перспективным. Сегодня 43 чувашских предприятия на постоянной основе поставляют свою продукцию в Узбекистан. «Недавно на узбекский рынок вышло правительственное учреждение региона, которое начало поставлять муку, — рассказал Олег Николаев информагентству «Федерал Пресс». — Успели получить первые положительные отзывы. Самое главное — наши партнеры из Узбекистана намерены наращивать объемы поставок».

В интервью «Федерал Пресс» Глава Чувашии также сообщил, что республика планирует закрепить взаимодействие с Узбекистаном и на уровне контактов конкретных общественных организаций. «С нами здесь работают «Опора России», которая взаимодействует с Общественной палатой, коллеги из Агентства инвестиционного развития», — уточнил он.

между тем

Что еще интересного было на выставке?