Закон поддержит самобытность, а энергоустойчивость региона обеспечит стратегия

На вчерашнем заседании правительства под руководством вице-премьера, министра сельского хозяйства Сергея Артамонова рассмотрен проект закона «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации в Чувашской Республике».

Документ подготовлен в связи с принятием федерального закона о нематериальном этнокультурном достоянии. Как отметила, представляя законопроект, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова, предлагается определить правовые и организационные основы обеспечения культурной самобытности всех народов и этнических общностей, проживающих в регионе, сохранения этнокультурного и языкового многообразия. Закон направлен на реализацию конституционного права каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. Документ разграничивает полномочия органов государственной власти республики в сфере нематериального этнокультурного достояния.

На заседании утверждена Стратегия развития электроэнергетики Чувашии на период до 2035 года. Как сказал и.о. министра промышленности и энергетики Дмитрий Гринев, согласно документу среднедушевое потребление электроэнергии к указанному сроку должно вырасти в среднем в 1,4 раза, в то время как энергоемкость валового регионального продукта снизится в два с половиной раза.

Реализация стратегии предусмотрена в два этапа. До 2025 года намечено обеспечить энергокомплекс необходимым объемом энергоносителей, а также провести его структурные изменения. На втором этапе — до 2035 года — будет формироваться качественно новый комплекс, характеризующийся высоким научно-техническим инновационным уровнем. А также снижением энергозависимости региона, поддержанием высокой надежности энергообеспечения. Конечные цели стратегии — повышение эффективности использования энергоресурсов и безопасности обеспечения энергообъектов и населенных пунктов. Кроме этого, необходимо добиться снижения неблагоприятного воздействия на экологию, резюмировал докладчик. В приоритетах — рост потребления электроэнергии, прежде всего в производственной сфере, как основе роста экономики.

Перечень ведомственных наград, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», будет расширен. Согласно представленным и.о. министра труда и социальной защиты Ларисой Арсентьевой поправкам в соответствующее постановление правительства, к уже действующим прибавляются ведомственные награды, учрежденные органами государственной власти Российской Федерации до 30 июня 2016 года. Ранее они не были включены в указанный перечень и выявлены в ходе рассмотрения обращений граждан. Предложено также осуществлять проактивное уведомление ветеранов труда о получении ежемесячной денежной выплаты. То есть они смогут получать информацию обо всех доступных мерах поддержки сразу после того, как жизненные обстоятельства гражданина изменились.