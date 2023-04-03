В Чебоксарском медицинском колледже подготовили новых бойцов студенческого отряда «Вита»

Медсестра из студотряда

Развитие медицинского направления молодежного трудового движения «Российские студенческие отряды» в Чувашии активно набирает ход. Этому способствует грантовая поддержка Министерства науки и высшего образования России профессионального обучения участников медицинских студотрядов, а также совместная работа Чувашского регионального отделения РСО и Министерства здравоохранения республики.

В соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, подписанном между ЧРО РСО и Минздравом Чувашии, подготовка бойцов медицинских отрядов проводится в Чебоксарском медицинском колледже. Здесь участники студотрядов обучаются по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и получают рабочую профессию. По завершении обучения, в летний трудовой сезон, бойцы медицинских отрядов отправляются на свою «целину» — 45 дней работают в больницах в должности младшей медицинской сестры.

«Наш колледж с радостью оказывает поддержку и будет способствовать развитию движения студотрядов в республике, — говорит директор Чебоксарского медицинского колледжа Елена Гурьева. — Участие в медицинских отрядах для студентов — хорошая возможность испытать себя в работе, как можно раньше влиться в профессиональную деятельность. Студенческие отряды формируют характер, учат работать в команде. В наше время, кстати, на медфаке были студотряды или строительные, или сельскохозяйственные — до окончания медицинского вуза мы не могли работать в больнице».

Опыт обучения участников студотрядов в Чебоксарском медицинском колледже есть — в прошлом году здесь по федеральному гранту готовили медицинский отряд «Вита» медицинского факультета Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. В начале этого года была подана новая заявка на грант — на обучение на бесплатной основе 20 участников Российских студенческих отрядов. В марте стало известно, что колледж прошел конкурсный отбор. Началось обучение нового набора бойцов отряда «Вита», и в конце апреля им выдадут свидетельства о завершении образовательной программы.

«Младшей медицинской сестре по уходу за больными необходимо разбираться в психологии общения с пациентами, в особенностях ухода за больными с различными диагнозами, владеть навыками оказания первой помощи, знать порядок действий в экстренной ситуации, — рассказывает преподаватель основ сестринского дела медицинского колледжа Лилия Стоцкая. — Владение теоретическими знаниями позволяет сформировать хорошую базу для профессиональной деятельности. А закрепление практических навыков поможет обрести уверенность, которая пригодится в будущей работе».

Мастерская «Медицинский и социальный уход», где обучается медицинский отряд, оснащена таким образом, чтобы будущие медики могли максимально погрузиться в профессию: от уроков теории до практикума. Здесь каждого учат разбираться в тонкостях нормативно-правового регулирования отношений в здравоохранении и особенностях организации работы в медицинских организациях. Большое значение в процессе обучения придают профилактике внутрибольничных инфекций: обучают приемам безопасной работы.

«Участием в движении студенческих отрядов молодежь доказывает, что труд — крут! — говорит куратор студенческих медицинских отрядов Санжар Хажимуратов. — Бойцы отрядов получают бесценный трудовой опыт, а еще они могут путешествовать по своей стране, обзавестись знакомствами в разных городах России».

В этом году в трудовые проекты включились медицинские организации Чувашии. Это значит, что в дальнейшем участвовать в студенческих отрядах смогут и несовершеннолетние студенты профессиональных образовательных организаций — те, кому еще не исполнилось 18 лет, могут работать в студотрядах только в пределах республики, и теперь такая возможность у будущих медиков есть. Кстати, в Чебоксарском медицинском колледже уже создали свой отряд «Панацея». Бойцы отряда показали отличное владение практическими навыками и победили в Республиканском конкурсе профессионального мастерства.

Эмма Макарова

Лиц. № л035-01243-21/00246276 от 28.06.2021 Министерства образования и молодежной политики Чувашии Реклама