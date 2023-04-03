В Чувашии запретят продавать напитки–«энергетики» детям

Буквально накануне такой запрет ввели в Иркутской области, там Законодательное собрание утвердило запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных напитков с высоким содержанием кофеина, рассказал с трибуны состоявшейся вчера сессии парламента зампред Госсовета Чувашии Виктор Горбунов. И предложил проголосовать за введение санкций в отношении тех, кто посмеет продать банку энергетического напитка школьникам.

Движение региональных парламентов по запрету энергетиков зародилось на фоне высокой популярности этой продукции у подростков чуть ли не с 12 лет. А порой и младше. Против такого законопроекта выступил депутат Константин Степанов. Причем аргументация вполне здравая — так можно и кофе запретить продавать деткам, например, популярный у школьников и студентов «Раф» (это напиток из крепкого эспрессо, сливок и сахара, особенно его любят девушки — за мягкий, сладкий и нежный вкус). Или чипсы запретить продавать детям — тоже вредно. Но старшие товарищи по парламенту его поправили и рассказали о глубоком философском смысле вопроса и серьезных подтекстах.

Так, Игорь Моляков прямо сказал, что истинный смысл инициативы в противодействии веществам, облегчающим жизнь без труда и затраченных для результата усилий. Чтобы, иначе говоря, все было канонически по поговорке «Без труда не выловишь и рыбку из пруда». И в этом он тоже прав — многие разделяли точку зрения, что энергетики это своего рода первый шажок в мир других «веществ». А профессиональный медик Дмитрий Арсютов жестко констатировал наличие и других серьезных рисков. Энергетики реально любят практически дети с неокрепшим организмом. Все чаще параллельно употребляется алкоголь, и в комплексе это может нанести фатальный удар по сердечно-сосудистой системе.

«В последние годы отмечается сильный рост потребления энергетиков среди подрастающего поколения. Производители напитков рекламируют свой товар, обещая прилив дополнительных сил организму и вводя в заблуждение людей. Медицинские работники отмечают, что энергетики вызывают истощение организма, расстройство центральной нервной системы, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта. Эти жидкости пагубно влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую систему. Родители замечают в быту, что подростки становятся раздражительным, впадают в депрессию, мучаются от бессонницы», — отметил и заслуженный врач Чувашской Республики и спикер парламента Леонид Черкесов.

В результате закон был принят — уже с 1 сентября в республике устанавливается запрет на розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.

В ходе сессии продолжили наводить порядок и с депутатской дисциплиной — привели в соответствие с федеральным законом нормы о прекращении полномочий тех народных избранников, которые прогуливают заседания больше полугода. Госсовет принял закон, предусматривающий лишение депутатских полномочий в муниципалитетах в случае отсутствия депутата на заседаниях в течение шести месяцев. При этом в «комитетских недрах» обсуждается и введение «уважительной причины» — например, участие в СВО. Правда, в личном телеграм-канале депутат Константин Степанов позже отметил, что после перерыва на обед ряды участников сессии поредели…

Также в ходе 17-й сессии Государственного Совета ЧР депутаты заслушали отчет о работе Контрольно-счетной палаты Чувашии и, пожалуй, впервые за многие годы о своей работе парламенту республики рассказал сенатор — к трибуне вышел Николай Владимиров и выступил с деталями своей работы в Совете Федерации РФ.