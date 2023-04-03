«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает жителям Чувашии о важности своевременной передачи показаний счетчиков

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает: передавать показания индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения нужно не позднее 25-го числа каждого месяца. Это обеспечит максимальную точность начислений в платежных документах.

При отсутствии показаний расчет размера платы за горячее водоснабжение первые 3 месяца производится по среднему потреблению, затем по нормативу.

Удобно и быстро передать показания счетчиков можно используя дистанционные сервисы:

1. На сайте chuvashia.esplus.ru как через «Личный кабинет», так и без регистрации, в разделе «Онлайн Сервисы»/«Передать показания».

2. В онлайн-чате на сайте компании.

3. Через мобильное приложение ЭнергосбыТ+. Приложение доступно для скачивания бесплатно в Google Play, Арр Store.

4. Через QR-код на квитанции.

5. Используя автоответчик по приёму показаний:

Чебоксары + 7 (8352) 36-74-02;

Новочебоксарск +7 (8352) 76-50-62;

Йошкар-Ола +7 (8362)23-29-33.

6. Мессенджер Telegram (бот «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс»).

7. Мессенджер Viber (бот «Светлана. ЭнергосбыТ Плюс»).

8. С помощью голосового помощника Яндекса «Алиса». Для этого нужно произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс» и следовать инструкции помощника.