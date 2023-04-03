Молодежной политике повысят статус

«Принято решение о придании совершенно иного статуса системе молодежной политики. Мы выводим ее из регионального Минобразования и образуем отдельное Управление Главы Чувашской Республики по молодежной политике. Находимся на финальной стадии готовности, в ближайшие дни соответствующие документы будут подписаны. Лично взялся за этот процесс», — об этом Олег Николаев сообщил вчера на форуме «Знание. Карьера», который прошел 18-19 апреля на площадке Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева.

Кроме того, уже в этом году должна быть принята государственная программа «Молодежь Чувашии» с комплексом мероприятий и конкретными целевыми показателями. А для усиления работы с молодежью на местах введена должность советника главы муниципального округа по молодежной политике, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Молодежь была и остается движущей силой Чувашии. Весь ее неисчерпаемый потенциал может служить во благо родной республики. Но для этого требуется главное — создать достойные условия для развития и самореализации каждого молодого человека, сделать все возможное, чтобы он ассоциировал свое будущее со своей малой родиной», — сказал Олег Николаев в разговоре со студентами.

Глава Чувашии ответил на вопросы представителей молодежи. По поводу подработки во время учебы — студенты старших курсов учреждений среднего профессионального образования проходят производственную практику в том числе на условиях срочного трудового договора. Это выгодно и предприятиям, которые получают квалифицированных специалистов. Олег Николаев выразил готовность рассмотреть предложение о введении оплачиваемой практики для студентов педагогических специальностей. Минобразованию дано соответствующее поручение.

На вопрос о развитии хмелеводства Глава республики ответил, что Чувашия по производству хмеля занимает лидирующие позиции среди всех субъектов страны. Но потребности в продукции хмелеводов огромные. «В ближайшие два-три года планируем довести площади под хмель не менее 1000 га — это в десять раз больше того, что есть сегодня», — сказал он.

По поводу развития спортивной инфраструктуры Олег Николаев напомнил, что в конце года в Чебоксарах откроется обновленный стадион «Волга» — мощный разнопрофильный спортивный центр в юго-западном районе столицы республики. Ко Дню республики завершится масштабная реконструкция спорткомплекса в Новочебоксарске, а в следующем году планируется начать строительство 50-метрового бассейна на месте аварийного здания спортшколы №9 в Чебоксарах. В этом году началось строительство лыжероллерной трассы при Центре зимних видов спорта, который будет соответствовать всем международным стандартам.

Такие мероприятия, как форум «Знание. Карьера» помогают молодежи чувствовать себя увереннее на рынке труда, считает Олег Николаев. «В этом году более 16 тысяч старшеклассников встанут перед выбором будущей профессии. Более 14 тысяч выпускников образовательных учреждений СПО и вузов сделают первые шаги на рынок труда. Уверен, участие в форуме поможет сделать им правильный выбор и подготовиться к развитию карьеры», — сказал он.