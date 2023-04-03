С 24 апреля возобновляются обзорные экскурсии на военном корабле «Чебоксары»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Постоянную прописку в Чебоксарах сторожевой корабль получил три года назад.

Как сообщают в администрации города, до 31 мая включительно их планируют проводить в будни с понедельника по пятницу в 10, 14 и 16 часов. А в майские праздники корабль будет открыт для посещения в 10, 12 и с 13 до 16 часов.

Почувствовать себя моряком, ударить в рынду на палубе и даже попробовать навести пушку — все это можно сделать на экскурсии. Дети до 7 лет, члены семей участников спецоперации и дети из многодетных семей до 18 лет посещают экскурсии бесплатно, при наличии соответствующих документов.

Опубликовано: 19 апреля 2023 г.


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