25 апреля до Карачур и Яуш пустят дополнительные автобусы

В связи с празднованием Радоницы 25 апреля на чебоксарских муниципальных маршрутах № 15, 30 и 46 и межмуниципальном маршруте № 249 «Чебоксары (автовокзал «Пригородный») — Яуши (Городское кладбище)» запустят дополнительные автобусы среднего и малого класса. С увеличением их количества сократятся интервалы между рейсами.

Для перевозок к основным городским кладбищам в Карачурах и Яушах на маршруте № 30 планируется задействовать до 13 автобусов малого класса и 4 автобуса среднего класса, а на межмуниципальном маршруте № 249 до 5 автобусов малого класса и 10 автобусов среднего класса, сообщили в Минтрансе Чувашии.