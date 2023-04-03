25 апреля до Карачур и Яуш пустят дополнительные автобусы

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В связи с празднованием Радоницы 25 апреля на чебоксарских муниципальных маршрутах № 15, 30 и 46 и межмуниципальном маршруте № 249 «Чебоксары (автовокзал «Пригородный») — Яуши (Городское кладбище)» запустят дополнительные автобусы среднего и малого класса. С увеличением их количества сократятся интервалы между рейсами.

Для перевозок к основным городским кладбищам в Карачурах и Яушах на маршруте № 30 планируется задействовать до 13 автобусов малого класса и 4 автобуса среднего класса, а на межмуниципальном маршруте № 249 до 5 автобусов малого класса и 10 автобусов среднего класса, сообщили в Минтрансе Чувашии.

Опубликовано: 18 апреля 2023 г.


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