В Госдуме открылась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в Госдуме России открыли выставку «Человек, опередивший время», посвященную 175-летию чувашского просветителя Ивана Яковлева. Среди почетных гостей выставки были первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, заместитель председателя Борис Чернышов, руководители думских партийных фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева…

«В экспозиции представлены фотографии из семейного альбома, рукописи и копии работ патриарха просвещения. Отдельный блок посвящен его ученикам и последователям», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И добавил: «Выставка продлится до 21 апреля. Приглашаю посетить всех желающих. И сам с удовольствием схожу».

Опубликовано: 18 апреля 2023 г.


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