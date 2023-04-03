В Госдуме открылась выставка, посвященная 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева

Вчера в Госдуме России открыли выставку «Человек, опередивший время», посвященную 175-летию чувашского просветителя Ивана Яковлева. Среди почетных гостей выставки были первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, заместитель председателя Борис Чернышов, руководители думских партийных фракций «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ Сергей Миронов и Геннадий Зюганов, председатель Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева…

«В экспозиции представлены фотографии из семейного альбома, рукописи и копии работ патриарха просвещения. Отдельный блок посвящен его ученикам и последователям», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. И добавил: «Выставка продлится до 21 апреля. Приглашаю посетить всех желающих. И сам с удовольствием схожу».