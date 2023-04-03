«ЭнергосбыТ Плюс» провел в столице Чувашии День клиента

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» провел в Чебоксарах День клиента. Энергетики напомнили горожанам о преимуществах онлайн-сервисов и акциях компании.

Вместе со специалистами офиса продаж и обслуживания посетителей лично консультировала руководитель Управления клиентского сервиса филиала Ольга Мигушова.

Клиенты смогли получить ответы на текущие вопросы, полную консультацию по вопросам регистрации и пользования сервисом «Личный кабинет», помощь в переходе на электронную квитанцию, а также узнать про выгодный способ рассчитаться с долгами. В ходе акции «Весеннее обновление» горожане могут избавиться от начисленных пеней, если до 31 мая текущего года полностью оплатят долги за энергоресурсы и текущие начисления.

«Встречи с клиентами, консультирование – это важная часть нашей работы. Мы вместе решаем вопросы, актуальные для горожан, делаем взаимодействие с компанией более удобным для потребителей» — отметила Ольга Мигушова.

Дни клиента будут продолжаться. Ближайший пройдет уже на текущей неделе.

Опубликовано: 17 апреля 2023 г.


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