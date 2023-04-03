Поздравление Главы Чувашии Олега Николаева с праздником Светлой Пасхи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые жители Чувашии!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением! Этот великий праздник является символом духовного обновления и торжества жизни. Его с трепетом ждут все православные христиане.

Ценности, которые несёт с собой праздник Светлой Пасхи, призывают каждого из нас стать добрее, щедрее и милосерднее.

День Воскресения Христова напоминает нам о том, что вера, являясь духовным стержнем российского народа, всегда сплачивала и служила неисчерпаемой силой в защите интересов Отечества.

Пусть наша вера и наша любовь к России помогут нам преодолеть все нынешние трудности и препятствия на нашем пути.

Пусть этот праздник принесет в ваши дома счастье, радость и благополучие, укрепляет в нас извечные ценности. Пусть ваши сердца наполнятся светом и теплом этого святого дня. Желаю вам здоровья, счастья и любви!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 15 апреля 2023 г.


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