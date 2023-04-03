ВТБ в Чувашской Республике подключился к программе социальной ипотеки

ВТБ в Чувашии подключился к реализации социальной ипотеки, направленной на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. В рамках программы жители региона могут приобрести квартиру в новостройке по специальной льготной ставке, субсидируемой республиканским правительством.

Воспользоваться условиями социальной ипотеки могут представители ряда социально значимых категорий населения Чувашии, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В их числе − молодые и многодетные семьи, сотрудники полиции, Росгвардии, работники государственных и муниципальных учреждений образования, спорта, культуры, молодые специалисты наиболее востребованных профессий, IT-специалисты и некоторые другие.

Согласно условиям, заемщикам, оформляющим в банке жилищный кредит по одной из двух программ — «Ипотеке с господдержкой-2020» или «семейной ипотеке», доступно снижение ставки на 3% за счет субсидии из бюджета республики. Для этого клиенту после подписания договора с банком необходимо обратиться в отделение соцзащиты по месту жительства. Программа действует до июля 2024 года и распространяется на приобретение жилья на территории Чувашии.