Каратисты Чувашии показали яркую и дерзкую борьбу

В городе Орле завершилось первенство России по всестилевому каратэ. Соревнования проходили в возрастных категориях 14-15, 16-17 и 18-20 лет.

На татами хорошо проявили себя представители Чувашии, завоевав три серебряные и три бронзовые медали. Наши спортсмены выступали в условиях серьезной конкуренции.

В течение четырех соревновательных дней за награды боролись более 1000 атлетов из 57 регионов России. Состязания проводились в трех дисциплинах: ОК (ограниченный контакт), ПК (полный контакт) и СЗ (полный контакт в средствах защиты).

По итогам турнира весомый вклад в медальную копилку нашей республики внесли пять каратистов Чувашии. Так, серебряные награды в дисциплине «ОК-группа-ката» среди спортсменов 16-17 лет завоевали Анастасия Пирогова, Полина Земскова и Ксения Никитина, сообщили в Минспорте Чувашии. Также Анастасия записала на свой счет «серебро» и «бронзу» в «ОК-дзю-кумитэ» и «ОК-60» соответственно. А Ксения Никитина замкнула тройку призеров в дисциплине «ОК-55».

В соревнованиях сильной половины среди спортсменов в возрастной группе 14-15 лет отличился Кирилл Исайкин, ставший вторым в весе до 67 кг в дисциплине «ОК-дзю-кумитэ». «Бронзу» в весовой категории 58 кг выиграл Роман Неофитов.