Каратисты Чувашии показали яркую и дерзкую борьбу

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В городе Орле завершилось первенство России по всестилевому каратэ. Соревнования проходили в возрастных категориях 14-15, 16-17 и 18-20 лет.
На татами хорошо проявили себя представители Чувашии, завоевав три серебряные и три бронзовые медали. Наши спортсмены выступали в условиях серьезной конкуренции.
В течение четырех соревновательных дней за награды боролись более 1000 атлетов из 57 регионов России. Состязания проводились в трех дисциплинах: ОК (ограниченный контакт), ПК (полный контакт) и СЗ (полный контакт в средствах защиты).
По итогам турнира весомый вклад в медальную копилку нашей республики внесли пять каратистов Чувашии. Так, серебряные награды в дисциплине «ОК-группа-ката» среди спортсменов 16-17 лет завоевали Анастасия Пирогова, Полина Земскова и Ксения Никитина, сообщили в Минспорте Чувашии. Также Анастасия записала на свой счет «серебро» и «бронзу» в «ОК-дзю-кумитэ» и «ОК-60» соответственно. А Ксения Никитина замкнула тройку призеров в дисциплине «ОК-55».
В соревнованиях сильной половины среди спортсменов в возрастной группе 14-15 лет отличился Кирилл Исайкин, ставший вторым в весе до 67 кг в дисциплине «ОК-дзю-кумитэ». «Бронзу» в весовой категории 58 кг выиграл Роман Неофитов.

Опубликовано: 13 апреля 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.