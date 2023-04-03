Чувашия дорожит молодыми учеными

Составлен рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых. Чувашия заняла в нем десятое место. Исследование основано на данных о численности молодых ученых в областях и республиках, наличии грантов и конкурсов, а также жилищных программ. В лидерах расположился Кузбасс, за ним следует Новгородская область, третью строчку разделили Калужская область и Башкортостан. И хотя замыкать десятку лучших в стране уже неплохо, Чувашии есть к чему стремиться. Организаторы рейтинга надеются, что он станет постоянным и регионы будут улучшать свои позиции. Кроме того, результаты исследования помогут разработать новые меры поддержки молодых ученых, а лучший региональный опыт распространят на другие субъекты страны.