Чувашия дорожит молодыми учеными

Составлен рейтинг российских регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых. Чувашия заняла в нем десятое место. Исследование основано на данных о численности молодых ученых в областях и республиках, наличии грантов и конкурсов, а также жилищных программ. В лидерах расположился Кузбасс, за ним следует Новгородская область, третью строчку разделили Калужская область и Башкортостан. И хотя замыкать десятку лучших в стране уже неплохо, Чувашии есть к чему стремиться. Организаторы рейтинга надеются, что он станет постоянным и регионы будут улучшать свои позиции. Кроме того, результаты исследования помогут разработать новые меры поддержки молодых ученых, а лучший региональный опыт распространят на другие субъекты страны.
Опубликовано: 12 апреля 2023 г.
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