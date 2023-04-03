Диктант писала красками и кистью

Ученица художественной школы имени Акцыновых победила в самом масштабном художественном конкурсе страны

Каким бы одаренным ни был ребенок, без труда сохранить и развить талант очень сложно, считают педагоги Чебоксарской детской художественной школы № 6 имени Акцыновых. Того же мнения придерживается и 15-летняя ученица этой школы Мария Данилова, за плечами которой участие не только в республиканских, но и всероссийских конкурсах. А недавно девушка стала победительницей IV Международного очного конкурса «Всероссийский изобразительный диктант», в котором участвовали свыше 20 тысяч человек.

Отметим, самый большой художественный конкурс страны проводится в несколько этапов. А поскольку этот диктант не пишется, а рисуется, то и проверяют его эксперты намного дольше. Так, первый тур состязания прошел на площадках художественных школ еще в ноябре — декабре 2022 года. Каждый из участников должен был за три часа нарисовать картину на одну из предложенных тем, после чего модераторы «загрузили» работы в онлайн-галерею конкурса.

По итогам региональных этапов экспертами на местах было отобрано более 2500 лучших работ. Затем к отбору приступило федеральное жюри и определило среди финалистов около 180 победителей. Среди них оказалась и Мария Данилова из Чебоксар. Кстати, творческая работа Маши, получившая высокую оценку, посвящена нашему выдающемуся земляку, ученому-кораблестроителю Алексею Крылову.

В конце марта чебоксарскую школьницу пригласили на награждение в Москву. Церемония прошла в выставочном зале московской художественной школы «ЗИЛАРТ 548». На сцене воспитаннице ЧДХШ № 6 торжественно вручили диплом победителя I степени. Но, как рассказали нам в художественной школе, это еще не все «ступени» Изобразительного диктанта. Марию ждет заключительный отбор: если школьница завоюет Гран-при, ей вручат путевку в Артек.

Педагоги художественной школы, конечно, гордятся успехами Маши. «Талантливая, трудолюбивая, по-настоящему увлеченная искусством», — рассказывает о своей воспитаннице преподаватель Елена Карнаева и предрекает одаренной ученице большое будущее. Сама же победительница Изобразительного диктанта еще больше вдохновилась на работу и намерена участвовать в новых творческих состязаниях. Кстати, в прошлом году она стала лауреатом III степени Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», что входит в перечень интеллектуальных и творческих олимпиад, одобренных Министерством просвещения страны. И в этом году Мария решила снова попробовать свои силы. Она уже прошла республиканский отбор и рекомендована к участию в дальнейшем этапе конкурса.

КСТАТИ

Гордится художественная школа имени Акцыновых и другими воспитанниками. Так, в этом году в число победителей и призеров республиканского отбора Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» кроме Марии Даниловой вошли еще несколько учениц педагога Елены Карнаевой: Вера Петрова, Анна Безрукова, Аделя Хаиридинова, Дарья Алексеева.