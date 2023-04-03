На площадках Тотального диктанта в Чувашии не было свободных мест

Почти 600 человек написали сегодня Тотальный диктант на площадках глобальной образовательной акции в Чебоксарах и Новочебоксарске. Около 40 из них – в Чувашском национальном музее, ставшем в этом году новой локацией Тотального диктанта.

Акция грамотности, которая в Чебоксарах прошла в 11 раз, а в России – в 20-й, любит удивлять необычными местами для проведения диктанта. Зал Чувашского национального музея стал одним из таких мест – ведь только здесь Тотальный диктант писали рядом со знаменитой Вышитой картой России. Впрочем, уникальный экспонат был не просто фоном, а «живой» иллюстрацией к диктанту – в тексте Василия Авченко, нынешнего автора Тотального, речь шла о Дальнем Востоке и его исследователе Владимире Арсентьеве.

Проверить свою грамотность пришли как «фанаты» Тотального диктанта, участвующие много лет в акции, так и новые люди. Среди них – старшеклассники, для которых диктант стал своего рода разминкой перед ЕГЭ по русскому языку, студенты-гуманитарии и «технари», представители рабочих профессий, педагоги, журналисты и многие другие. Немало в этот раз было тех, кто пришел с детьми, с родственниками, с друзьями, однокурсниками и коллегами по работе. Сели за «парты» и ректор Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова Андрей Александров, главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев (ЧувГУ и «СЧ», напомним, — организаторы акции в республике), директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова, которая, кстати, писала Тотальный диктант впервые.

После того, как в зале торжественно вскрыли упаковку фирменных ручек и раздали их участникам со словами «одну ручку в одни руки», сначала текст диктанта в видеообращении огласил автор Василий Авченко. Затем его продиктовала тележурналист, сотрудник музея Елена Гальперина. По общему мнению, диктант оказался непростым. Он изобиловал мудреными синтаксическими конструкциями и словами, правописание которых нужно знать. Полистать томик Розенталя и орфографический словарь накануне было бы совсем нелишним.

Впрочем, как признались пишущие, сюда их привело не желание получить оценку, а любовь к русскому языку и современной российской литературе.

Результаты всех участников станут известны после 13 апреля на сайте Тотального диктанта, а торжественное награждение отличников назначено на 18 апреля.

О том, как после Тотального диктанта меняются судьбы людей, и чем привлекает акция математиков, читайте в ближайшем номере «Советская Чувашия».

Кстати

Сегодня еще можно успеть написать Тотальный диктант на сайте акции. Четвертую, заключительную, часть онлайн-диктанта прочитают в 23.00.

Фоторепортаж Максима Васильева: