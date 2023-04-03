В Чувашии рабочую профессию можно получить со школьной скамьи

Кадры против санкций

С введением антироссийских санкций экономического краха, как прочили недоброжелатели, в стране не случилось. Предприятия, прежде всего промышленного профиля, сумели адаптироваться к новой реальности. Однако производства столкнулись с дефицитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Как решить эту проблему, обсудили на заседании президиума штаба по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления под руководством Главы Чувашии Олега Николаева.

Особенно остро вопрос стоит на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Сейчас, по данным пресс-службы Администрации Главы Чувашии, на таких производствах в республике заняты 26 тысяч человек, но потребность в специалистах достигает 1772 человека, из которых 1369 — на рабочие вакансии. Как отметил Олег Николаев, в республике постоянно мониторят деятельность 111 системообразующих предприятий, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Отслеживаются динамика их финансово-хозяйственной деятельности, а также ключевые показатели развития. Так, за январь — февраль обрабатывающая промышленность в республике выросла на 12% и дала объем отгрузки товаров в 42,5 млрд рублей. Однако дает о себе знать кадровый голод, который формировался годами — это сдерживает дальнейшее развитие производства.

Цифра Более 1700 вакансий рабочих и инженеров существует сегодня на предприятиях оборонно-промышленного комплекса республики

Для решения этой проблемы, как накануне сообщала «СЧ», Олег Николаев предложил заменить срочную службу в армии работой на заводах — в качестве альтернативной службы. Для дальнейшего закрепления на предприятиях будут вовлекать в трудовой процесс и учащуюся молодежь. В частности, по поручению Главы Чувашии, на производствах продолжат проходить практику, в том числе по срочному трудовому договору, студенты старших курсов техникумов и колледжей. В этом году, по информации министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, для работы на предприятиях планируют привлечь более тысячи старшекурсников. Срочные трудовые договоры на время практики уже заключены с более 420 студентами Новочебоксарского химико-механического техникума и МЦК-ЧЭМК.

Как рассказал министр образования и молодежной политики Дмитрий Захаров, в Центре опережающей профессиональной подготовки для нужд промпредприятий с сентября прошлого года прошли обучение 297 человек. А в рамках проекта «УПК 21», который помогает школьникам вместе с аттестатом получить первую рабочую профессию, создано 144 профильных класса, из них 31 инженерный класс обучается в рамках технологического профиля. В этом году, как сообщил министр, откроются еще не менее пяти инженерных классов. А в школах усилят работу по популяризации инженерного образования и рабочих профессий.

Кроме того, при поддержке ЧЭАЗ в пяти чебоксарских школах в сотрудничестве с ЧГУ имени И.Н. Ульянова, МЦК-ЧЭМК идет подготовка более ста будущих специалистов по профессии «Электромонтажник-схемщик». «Химпром» организовал для 39 старшеклассников двухлетнее обучение профессии «Лаборант химического анализа». А вместе с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева планируется создать «Менделеевские классы» и внедрить передовые практики химического образования.