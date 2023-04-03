Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашии:

«Многие проекты регионального отделения партии «Единая Россия» практически полностью перекликаются с национальными. На мой взгляд, их корректировка, уточнение и актуализация повысят эффективность и охватят те вопросы, которые так или иначе не были включены в существующие направления нацпроектов и госпрограмм. Необходимо учитывать, что страна сегодня переживает серьезный период трансформации, и Россия должна выступить в качестве авангарда противостояния мировому злу. Конечно, позиция партии имеет ключевое решение. Однако и времени на раскачку нет. Важно не просто принимать решения, а действовать эффективно и быстро. И тем большее значение приобретает еще одна важнейшая задача — консолидация общества вокруг целей развития республики, вокруг Президента нашей страны».

Опубликовано: 6 апреля 2023 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Игорю Молякову жители Чувашии предлагают и в Госдуму ездить на велосипеде
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.