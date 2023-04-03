ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Многие проекты регионального отделения партии «Единая Россия» практически полностью перекликаются с национальными. На мой взгляд, их корректировка, уточнение и актуализация повысят эффективность и охватят те вопросы, которые так или иначе не были включены в существующие направления нацпроектов и госпрограмм. Необходимо учитывать, что страна сегодня переживает серьезный период трансформации, и Россия должна выступить в качестве авангарда противостояния мировому злу. Конечно, позиция партии имеет ключевое решение. Однако и времени на раскачку нет. Важно не просто принимать решения, а действовать эффективно и быстро. И тем большее значение приобретает еще одна важнейшая задача — консолидация общества вокруг целей развития республики, вокруг Президента нашей страны».