Работники прокуратуры снова занимаются «поплывшим» грунтом

На сей раз в Чебоксарах — частичное сползание грунта произошло под опорами Гагаринского моста.

По поручению прокурора Чувашии Андрея Фомина организованы проверочные мероприятия по данному факту. Инженерное сооружение уже обследовано специалистами, по предварительным сведениям, угрозы обрушения конструкции моста нет.

Побывали под мостом и власти города. До конца следующей недели подрядчик, АО «Дорэкс», выполнит водоотвод с последующим бетонированием конструкций, пообещал в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Он также сообщил, что размытие конусов моста было обнаружено во время планового весеннего осмотра всех мостовых сооружений с 20 по 24 марта, но в период активного таяния снега работы по их укреплению и бетонированию производить было невозможно.

Константин Романов