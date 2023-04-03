Дачникам дают деньги на скважины и водопроводы

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике планируют расширить меры поддержки для садоводов и огородников. Об этом на круглом столе сообщил вице премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

В этом году садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам (а их в Чувашии сейчас около 700) впервые выделены субсидии из республиканского бюджета на возмещение части затрат на развитие инженерной инфраструктуры. Субсидии могут пойти, в частности, на строительство, реконструкцию, ремонт существующих сетей водоснабжения (бурение и обустройство скважин, строительство насосных станций и водопроводов), на водоотведение, электроснабжение… Общая сумма, заложенная на год на инженерное обеспечение дачных территорий — 10 миллионов рублей.

Готовятся и новые меры поддержки — сейчас в Минсельхозе разработан проект постановления, в котором предлагается возмещать дачным сообществам и часть затрат на ремонт внутренних дорог.

Опубликовано: 5 апреля 2023 г.


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