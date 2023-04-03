«С такими детьми не страшно за будущее страны…»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Сева. «Похожи как они, - написала в комментариях к итогам конкурса одна из жительниц Миасса. - Расти Всеволод опорой семье, надеюсь на твое время будет мирное небо, за которое погиб брат».

В середине марта волонтерское движение «ZOV Миасса» объявило в соцсети ВКонтакте конкурс сочинений о Родине. Не совсем обычный – написать текст надо было от руки, а потом прислать фото своих сочинений. Недавно подвели итоги — победителем конкурса стал шестиклассник Мариинско-Посадской гимназии № 1 Всеволод Яруков.

Троюродный брат Севы, Дмитрий, погибший в ходе спецоперации, миасским волонтерам хорошо знаком. Но выяснилось это уже после подведения итогов конкурса.

«С Димой наше движение дружило с начала спецоперации, он постоянно присылал нам приветы с передовой, — рассказали волонтеры корреспонденту портала URA.RU — Он был из нашей 90-й Чебаркульской танковой дивизии. Мы даже сначала и не знали, что Всеволод его брат. И когда стали смотреть данные победителя, оказалось, что он из Диминого города и его родственник».

Дмитрий. «На фотографии Дима с котенком, которого он подобрал на развалинах, — рассказали волонтеры из Миасса. — И вот сначала погиб котенок, а потом и Дима. Всего 22 года ему было…»

Рассказали миассцы и о том, почему именно школьник из Чувашии стал победителем. «Сева от всей души написал трогательный рассказ о том, как он чувствует Родину. Парень в свои 12 лет не понаслышке знает, что такое война и любимая страна. Ведь его брат — наш дорогой друг Дмитрий „Птица“ Дмитриев , Герой СВО, храбро сражался за наше государство до самого конца. Брат Севы погиб на поле боя за него, за нашу страну, за наших детей. Всеволод очень любил брата и очень им гордится… Очень любит он и свою Родину, и свой город. Как правильно он написал: «Человек становится личностью только тогда, когда у него появляется чувство патриотизма. Человек без Родины никто…» Спасибо Всеволоду и его родителям за достойное воспитание. Спасибо всем детям, благодаря которым нам не страшно за будущее нашей великой страны», — написали волонтеры в группе «ZOV Миасса» ВКонтакте

В гимназии, где учится Всеволод Яруков, гордятся победой своего воспитанника и не считают ее случайной. «В феврале в муниципалитете проводился районный конкурс «Напиши письмо солдату», и работа Севы была признана одной из лучших, — говорит заместитель директора по воспитательной работе Лайло Шакирова. — Всеволод очень одаренный ученик, с первого класса он является отличником, увлекается робототехникой, изучает современные IT технологии, успешно выступает на предметных олимпиадах по математике, русскому и английскому языкам . Ну а самое главное , что мальчик — настоящий патриот своей страны и, несмотря на юные годы, уже знает, что по-настоящему важно в жизни».

Опубликовано: 4 апреля 2023 г.


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