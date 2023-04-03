Чувашия к пожароопасному сезону готова

А социальные пенсии с апреля проиндексируют

Ежегодно в апреле — мае возрастает риск возникновения природных пожаров. На правительственной планерке, которую провел первый вице-премьер — министр финансов республики Михаил Ноздряков, этой теме уделили особое внимание.

Как отметил председатель ГКЧС Чувашии Сергей Павлов, с апреля в республике наблюдается резкий рост количества пожаров из-за пала сухой травы и сжигания мусора на открытой территории. «Так, в прошлом году по этой причине в республике зарегистрированы 324 пожара, а в 2021 году — 422», — привел он сравнительные цифры. И добавил, что в этом году риску распространения лесных и других природных пожаров в Чувашии подвержены 214 населенных пунктов на территории 21 муниципального образования, 26 садоводческих объединений граждан, а также 13 загородных детских оздоровительных лагерей.

Руководитель ГКЧС также напомнил, что в целях профилактики природных и ландшафтных пожаров, а также последствий от них, с 10 апреля этого года в республике будет введен особый противопожарный режим. На сегодня в республике уже зарегистрированы пять случаев возгорания сухой травы. Пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить распространение огня на соседние жилые дома и хозяйственные постройки. В целом, по словам Сергея Павлова, силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики готовы к предстоящему весенне-летнему пожароопасному сезону.

Справка «СЧ»

Особый противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, с 10 апреля в республике запрещено разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Также не допускается выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов, рядом с защитными и озеленительными лесными насаждениями либо с землями сельскохозяйственного назначения.

И. о. министра природных ресурсов и экологии республики Елена Хомченко также рассказала о готовности своего ведомства к пожароопасному периоду в этом году. В частности, разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров, организовано 48 лесопожарных команд общей численностью 313 человек, согласовано 162 маршрута наземного патрулирования лесов. В случае высокой пожарной опасности для тушения лесных пожаров в регионе планируется задействовать 695 человек личного состава, 269 единиц техники и более трех тысяч единиц различного оборудования.

Доложила Елена Хомченко о том, как пройдет экологический месячник по очистке и благоустройству муниципальных и городских округов республики. В этом году в апреле — мае в рамках экологического месячника запланированы экологические субботники, сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, озеленение, очистка и благоустройство родников, посадка деревьев.

О повышении ряда пенсионных выплат рассказал председатель Социального фонда России по Чувашии Валерий Николаев. Он сообщил, что с 1 апреля предусмотрена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. «Коэффициент индексации в текущем году определен в размере 1,033», — отметил Николаев. После проведенной с 1 июня 2022 года дополнительной индексации пенсий на 10% общее повышение социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению составило 13,63%.

По словам Валерия Николаева, с учетом произведенных индексаций на выплату социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и дополнительного материального обеспечения в 2023 году дополнительно будет направлено 88,7 млн рублей. Доставка пенсий будет производиться согласно графику с 4 апреля через банки, с 5 апреля — через организации почтовой связи. В Чувашии, кстати, пенсии по государственному пенсионному обеспечению получают 26,6 тысячи человек, в том числе социальные пенсии — 25,4 тысячи человек».