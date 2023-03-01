Учительница школы города Навои передала видеопривет ректору ЧГУ

В Чувашию за хорошим образованием

В командировку в Узбекистан съездили недавно сотрудники Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Они рассказали местным школьникам о возможностях, которые открывает перед ними учеба в главном вузе Чувашии.

За две недели делегация ЧГУ посетила 25 школ в восьми городах Узбекистана: от Самарканда до Намангана. На встречах со школьниками и педагогами магистранты вуза Евгения Матвеева и Денис Пестряев, а также начальник управления международной деятельности Евгений Николаев и руководитель центра профориентации Ольга Васильева рассказывали о том, как поступить на бюджет на одну из 300 образовательных программ, об активной студенческой жизни, о возможностях для саморазвития и других перспективах.

Учебу в ЧГУ выбирают немало узбекских выпускников. Так, из 3000 иностранных студентов, обучающихся сегодня в госуниверситете, более 140 — представители Узбекистана. В вузе отмечают, что созданию комфортной среды для иностранцев в госуниверситете уделяют особое внимание. А по словам самих студентов, ЧГУ они выбирают за высокий уровень образования, многопрофильность, преподавание на английском языке, комфортные условия для жизни, невысокие цены на обучение иностранных граждан и доброе отношение жителей региона к приезжим.

Цифры и факты Сегодня в ЧГУ имени И.Н. Ульянова обучаются иностранные студенты из 55 стран, в прошлом году в университет приняли более 700 первокурсников из-за рубежа. Самый популярный у иностранцев — медицинский факультет.

Кроме общения со школьниками и рабочих встреч в вузах Узбекистана, команда университета приняла участие в торжественном открытии нового кампуса Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино. Институт — давний партнер Чувашского госуниверситета, ученые и преподаватели двух вузов проводят совместные исследования, представляют их результаты на международных форумах, выпускают монографии, участвуют в совместных онлайн-семинарах и конференциях по учебным дисциплинам, сообщили в ЧГУ.

Выпускники чувашского вуза, к слову, трудятся во многих организациях Узбекистана. Одна из них — учитель истории и права школы №?1 города Навои Татьяна Хаматханова (Тян), выпускница ЧГУ 1987 года. «Когда я узнала, что приехала группа из Чебоксар, из моего, прямо скажу, второго родного города, я подумала, что это подарок судьбы. Чебоксары, Чувашия для меня — это молодость, студенческие годы», — обрадовалась неожиданной встрече с представителями университета Татьяна Владимировна. Как оказалось, она училась в одни годы с ректором ЧГУ Андреем Александровым и, пользуясь случаем, передала ему видеопривет.