К хмелеводству подключаются промышленники

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В республике разработан проект пятистороннего соглашения, направленного на развитие инновационных технологий в хмелеводческой отрасли, техническое перевооружение, усиление кадрового потенциала, совершенствование высокопродуктивных сортов хмеля. Об этом сообщил вице-премьер-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов на встрече с вовлеченными в данный процесс организациями республики.
Как отметил Артамонов, в России значительно повысился интерес пивоваров к чувашскому хмелю. Эту тему планируется обсудить с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым. Стоит задача — определить приоритеты, сформировать дорожную карту по выпуску хмелеуборочного комбайна в ОАО «Текстильмаш». Промышленники в свою очередь отметили, что работа идет полным ходом. «Мы активно проектируем, идет изготовление каркаса, дальше к нему будут приставлены другие узлы и механизмы. Основу конструкции берем в опытном хозяйстве «Ленинской искре» Ядринского район», — заверил директор «Текстильмаша» Владимир Калинин. В апреле запланировано провести демонстрацию линейки техники, задействованной в хмелеводстве, на площадке Чувашского государственного аграрного университета, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Опубликовано: 28 марта 2023 г.


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