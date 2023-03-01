25 марта — День работника культуры

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!

Этот праздник объединяет тех, кто своим талантом и трудом сохраняет и приумножает уникальное культурное наследие нашей страны, формирует духовное достояние нации.

Вы делаете мир лучше и красивее. Вы вдохновляете, просвещаете и развиваете людей, помогая им раскрыть свой творческий потенциал и наслаждаться красотой и глубиной искусства.

Мы с вами возводим новые объекты культуры, меняем облик существующих учреждений, работаем над реализацией новых проектов, которые призваны обеспечить надежную связь поколений. В 2023 году планируем осуществить два амбициозных проекта – создание музеев Мемориала «Строителям безмолвных рубежей» и Вышитой карты России, оснащенных современным информационным и технологическим оборудованием.

Благодарю вас за преданное служение культуре и искусству, творческую энергию и вдохновение. Пусть работа всегда приносит вам радость и удовлетворение, а ваше творчество продолжает вдохновлять и согревать сердца людей. Желаю вам здоровья, благополучия и стабильности!

Глава Чувашской Республики

Олег Николаев