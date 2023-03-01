Весна зовет на уборку. Самым старательным обещают приз

Скоро растает снег и республика начнет приводить города и села в порядок. А самым активным участникам субботников Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА» пообещал денежный приз.

Фонд объявил о старте Всероссийских дней единых действий по уборке территорий под названием «Зов природы». Присоединиться к акции может любой желающий старше 18 лет. Участникам нужно объединить вокруг себя единомышленников и привести в порядок любую лесную или прибрежную зону и сдать отчет о проделанной работе до 18 июня 2023 года в личном кабинете платформы Ecowiki.ru. Как разъясняют в Минобразования Чувашии, это виртуальная витрина полезных практик, которые могут помочь решить ту или иную экологическую проблему. Портал дает четкие инструкции, как защитить природу самому и привлечь к этому делу других людей.

По условиям конкурса недостаточно просто собрать мусор в пакеты, нужно отсортировать его в отдельные контейнеры. Как стать организатором, выбрать место уборки, договориться о вывозе отходов и оформить отчет расскажет все тот же портал Ecowiki.ru.

Победителей выберут по количеству проведенных субботников, зарегистрированных участников акции, а также по объему собранного мусора, отправленного на переработку. При этом будут учитываться уборки на любых природных территориях, кроме пришкольных участков, дворов и парков, где уже есть ответственные за соблюдение чистоты. Для самых деятельных организаторов предусмотрены пять призовых мест. Обладатель пятого места получит 10 тыс. рублей, приз каждой последующей ступени будет возрастать на 10 тыс. рублей, таким образом, победителя ждет награда в 50 тыс. рублей.

Кстати, в Чувашии, как и в целом по России, этот конкурс проходит второй раз. В прошлом году осенью его участники организовали по всей стране 116 субботников. В нашей республике порядка 300 добровольцев из нескольких экологических организаций провели с десяток уборок. Правда, приз получить им не удалось. Но, как говорят сами волонтеры, суть конкурса не в деньгах, важно, что полезное дело сделали.