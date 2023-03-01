Пенсионеры Новочебоксарска вносят свой вклад в поддержку бойцов

«Всей душой с нашими солдатиками»

«Могли бы больше — больше бы сделали», — скромно говорят о своей помощи бойцам, которые сейчас участвуют в специальной военной операции, серебряные волонтеры Новочебоксарского центра социального обслуживания населения. В поддержку ребят женщины связали почти полтысячи пар шерстяных носков, изготовили больше четырехсот окопных свечей, сшили кисеты и обереги с чувашскими узорами и написали вместе со школьниками десятки добрых писем. Вчера, перед подведением итогов социально-экономического развития Новочебоксарска в местной администрации, часть своего труда они представили Главе Чувашии Олегу Николаеву.

Пенсионерка Лина Дмитриева даже на выставке не оставляла вязания — бойко работала спицами над очередной парой носков. За день, если не отвлекаться на домашние дела, вяжет по одной паре, а всего их изготовила более двухсот. Пожилые участницы клуба по интересам «Мастерица», который она посещает, уже много лет вяжут шерстяные носки для ребятишек Кугесьского детского дома-интерната, с прошлой весны делятся теплотой с беженцами Донбасса, которых приютила Чувашия, а с осени — с мобилизованными земляками и их семьями.

«Чем помочь? Тем, что умеешь. И я принялась за носки», — рассказывает 67-летняя Лина Павловна. Глядя на неутомимых женщин, за спицы взялись и посетители Новочебоксарского центра социального обслуживания населения, а те, кто рукоделием не владеет, приносят мотки ниток. «Может, деньгами помочь, спрашивали нас люди. Но мы отказывали, говорили: лучше купите нитки», — вспоминает пенсионерка. Вместе с ней теплые вещи вяжут еще около двух десятков немолодых новочебоксарок. Есть среди тех, кто помогает бойцам, и маломобильные пожилые люди, которым трудно выйти из дома.

Им приносят на дом нитки, и они рады внести свой посильный вклад.

Забота о бойцах проявляется даже в рисунках на носках. Каждую пару мастерицы стараются вязать не похожей на другую, разными по цвету, ширине и количеству полосок на щиколотке, чтобы солдаты не путали свои вещи. «Тревогу объявят — схватил свою пару и побежал. Это не для красоты. Ну, и повеселее все равно. Первое время мы вязали одинаковые, темные, а потом подумали, им и так там не весело», — рассказывает серебряный волонтер.

Всего при Новочебоксарском центре социального обслуживания населения около 70 волонтеров преклонного возраста. Кто-то делает окопные свечи, кто-то — шьет кисеты и вышивает обереги пил т?рри — «благословение», крошечные платочки с чувашским орнаментом, кто-то — пишет теплые письма. «Сколько писем со словами поддержки отправили и посчитать трудно, — говорит 67-летняя пенсионерка Людмила Ломакина. — Вся страна неравнодушна, как мы могли остаться в стороне? Среди нас есть и те, кому под 80 лет, а они в очках вышивают, вяжут, стараются помочь. Всей душой с нашими солдатиками».

«Когда мы все объединяемся своими мыслями и действиями, мы становимся сильнее. Так мы приобщаемся к мощи России и предков», — поблагодарил волонтеров Олег Николаев.

Кстати

Перед подведением итогов года в Новочебоксарске также презентовали молодежный кинопроект «Мальчик из Шоршел», посвященный дважды Герою Советского Союза Андрияну Николаеву. Роль маленького Андрияна исполнил 11-летний Миша Владимиров из школы № 4 Новочебоксарска. Проект победил во Всероссийском конкурсе молодежных инициатив Федерального агентства по делам молодежи и получил грант на съемки. Премьера фильма состоялась в декабре прошлого года, а 15 марта кинолента появилась в свободном доступе для широкого зрителя.