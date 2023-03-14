Планерка Главы: мораторий стабилизирует бизнес, сборы на капремонт бьют рекорды

Реформа контрольно-надзорной деятельности приносит свои плоды. Главный из них — стабилизация сферы предпринимательства в плане освобождения от лишних проверок. Об этом шла речь на еженедельном совещании у Главы республики Олега Николаева.

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В ближайшие дни представить доклады в разрезе министерств и муниципалитетов об итогах реализации закона о государственном и муниципальном контроле и надзоре и разместить в соответствующих системах.

Речь идет о реформе данной сферы деятельности. Или о внедрении регуляторной гильотины — так еще пугающе назвали устранение излишних проверок и надзора, а также введение прозрачной системы и единых правил в этой сфере. По итогам этапа 2022 года число проверок сократилось втрое, доложил вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов. Это обусловлено прежде всего введением моратория на проверки и надлежащей профилактикой нарушений. Число таких профилактических мероприятий выросло в четыре раза. На сегодня в республике осуществляется 27 видов регионального контроля и надзора и 5 — муниципального.

Однако работать пока есть над чем. 8 муниципалитетов из 26 до конца не реализовали положения закона в соответствии с утвержденными сроками. В частности, в Новочебоксарске не утверждены показатели эффективности, в Чебоксарах отсутствуют программы профилактики на 2023 год по контролю в сфере автотранспорта… Министр напомнил, что концепция реформы состоит прежде всего в закреплении подходов, ориентированных на возможные бизнес-риски. А от включения бизнес-структур в определенные перечни риска зависит периодичность проверок. Отдельная тема — цифровизация контрольно-надзорной деятельности. По данным министра, на сегодня «оцифрованы» все 27 видов регионального контроля.

ПОРУЧЕНИЕ.

Минцифры совместно с Минстроем в течение двух недель обеспечить республиканский фонд капитального ремонта высококачественным сайтом.

В плане капитального ремонта жилых домов в республике на начало 2022 года значился «хвост» с предыдущего года в количестве 118 домов, сообщила Светлана Баранова, генеральный директор НО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов». С учетом этого в плане на 2022-й насчитывалось 178 домов. Выполнение, однако, составило 295 домов.

Еще один позитивный показатель — по традиционно болезненной позиции собираемости взносов на ремонт. В минувшем году она превысила 993 млн рублей при начисленной сумме 924,7 млн, или 107,4%, с учетом взыскания задолженности за предыдущие годы. Это первое место в ПФО и второе в России. Однако сумма задолженности на конец 2022 года оставалась внушительной — 638,9 млн рублей. Что касается роста собираемости, то это, по словам Барановой, результат, прежде всего, ужесточения претензионно-судебной работы. Большей частью — досудебное взыскание долгов способом рассрочки погашения. Светлана Баранова поблагодарила Минфин республики, обеспечивший фонд еще одной машиной для мобильности при взыскании долгов…

В 2023 году запланировано отремонтировать 190 домов, 150 из них находятся в работе, 7 уже отремонтированы. На значительной части объектов требуется обновление лифтов. Как отметила руководитель, особый упор в этом году делается на качество ремонтных работ.

Самый больной в этом плане вопрос — ремонт крыш. В числе других проблем — финансовая устойчивость оператора, отсутствие доступа к базе данных Росреестра, трудности в исполнительном производстве по взысканию задолженности. Приставам удается взыскать, как правило, не более 45% суммы. А еще руководитель пожаловалась на отсутствие хорошего сайта у организации. Глава республики поручил министру цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Михаилу Степанову совместно с Минстроем решить этот вопрос.

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Создание детских оздоровительных лагерей из быстровозводимых конструкций считать важным инструментом дальнейшего развития сферы летнего отдыха детей.

Министерством просвещения России совместно с Советом Федерации разработан проект строительства в 2023 году детских лагерей из быстровозводимых конструкций. На это выделяются субсидии из федерального бюджета, сообщил министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров. Два учреждения нашей республики выиграли эти деньги по конкурсу. Это лагеря «Бригантина» в Чебоксарах и «Звездный» в Цивильском районе.

Благодаря таким домам появится возможность для отдыха дополнительно 600 детей. Стоимость одного домика составит порядка 26 млн рублей, 24 млн из которых возмещается из федерального бюджета. Этот проект может стать хорошей практикой для дальнейшего развития системы детского оздоровительного отдыха, сказал Глава республики.

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Закрепить достигнутые на деловом форуме в Таджикистане результаты и развивать далее сотрудничество с этой страной.

Делегация Чувашии участвовала в работе Девятой конференции по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана с участием премьер-министра Михаила Мишустина. Об итогах поездки рассказал глава делегации Дмитрий Краснов.

Россия занимает лидирующее место среди партнеров Таджикистана. Свою нишу в партнерстве стремится занять и Чувашия, для которой азиатская страна становится емким потребителем экспортной продукции. В ходе форума состоялись встречи участников делегации с отраслевыми министрами правительства Таджикистана и представителей бизнеса Чувашии на предмет дальнейшего сотрудничества. Среди обсуждаемых тем важным стало партнерство в туристической сфере. Олег Николаев высоко оценил итоги визита и выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества.