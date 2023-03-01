Падают с крыш почти каждый день

Девять раз за десять дней марта бригады скорой помощи выезжали к людям, решившим почистить снег и упавшим с крыш домов или сараев. Среди пострадавших — две женщины и семеро мужчин в возрасте от 40 до 80 лет, сообщают в Центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии. А общее число упавших в три раза больше, чем в тот же период прошлого года. Только 9 марта бригада скорой помощи Ленинского района Чебоксар увезла в больницы двух горожан — и 40-летний мужчина, и 66-летняя женщина сорвались с крыш своих домов, когда убирали снег. У пенсионерки, отважно забравшейся на крышу, — множественные переломы ребер и ушиб бедра. Мужчина при падении получил сотрясение мозга и поверхностные травмы грудной клетки. Кстати, в больницу он поначалу ехать отказывался и сопротивлялся оказанию первой медицинской помощи, поскольку был нетрезв.