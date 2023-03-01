«ЭнергосбыТ Плюс»: пришла пора «Весеннего обновления»!

В филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней* при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно удобным способом, в т.ч. онлайн.

Подробную информацию можно получить:

на сайте https://promo.esplus.ru/?from=chuvashia&id=1&redirect=1,

по телефону контакт-центра 8 (800) 100-75-30 ,

, у специалистов офисов обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс».

*Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.