«ЭнергосбыТ Плюс»: пришла пора «Весеннего обновления»!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В филиале Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» началась акция «Весеннее обновление». По ее условиям клиенты – физические лица с 1 марта по 31 мая 2023 года могут избавиться от начисленных пеней* при единовременной оплате задолженности и текущих начислений на дату платежа.

Погасить долги и внести платеж за текущий период можно удобным способом, в т.ч. онлайн.

Подробную информацию можно получить:

  • на сайте https://promo.esplus.ru/?from=chuvashia&id=1&redirect=1,
  • по телефону контакт-центра 8 (800) 100-75-30,
  • у специалистов офисов обслуживания клиентов филиала Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс».

 

*Пени – это штрафные санкции за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Их сумма зависит от величины долга и срока его давности. Такие меры предусмотрены законодательством.

Пени, взысканные в судебном порядке, не списываются.

Опубликовано: 13 марта 2023 г.


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