В Ядринском округе открыла двери новая амбулатория

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в селе Юваново построен офис врача общей практики. В новой амбулатории предусмотрены кабинеты для приема людей, нуждающихся в помощи. Есть также процедурные кабинеты, помещение для дневного стационара, подведены все необходимые коммуникации. В здании оборудованы санузлы, которыми смогут пользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья. С открытием нового врачебного офиса жители не только Юваново, но и соседних населенных пунктов смогут получить доступную медицинскую помощь без дальних поездок в Ядрин. Также в амбулатории будут организованы выездные консультации специалистов узкого профиля, сообщили в Минздраве Чувашии.
Опубликовано: 10 марта 2023 г.
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