В бюджет внесены коррективы, а медработники получат спецвыплату

На очередном заседании Кабинета министров под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова принят проект первых уточнений республиканского бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Доходы казны увеличиваются на 2,7 млрд рублей против первоначально утвержденных — до 82,9 млрд. В том числе собственные — на 1,3 млрд рублей.

На 216,3 млн рублей увеличился объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Но для республиканской казны важнее прогноз по собственным доходам, заметил министр с оговоркой об осторожности прогнозирования. Их общая сумма ожидается в размере 43,5 млрд — с учетом обозначенного роста.

Минувшие январь — февраль нельзя считать благоприятными по поступлению доходов. Общий их объем снизился вдвое, констатировал министр. В то же время первоначальные расходы бюджета на 2023 год в объеме 83 млрд рублей увеличиваются на 7 млрд с итоговой суммой чуть больше 90 млрд рублей. Наибольшее увеличение в нынешнем году — по разделам национальной экономики, ЖКХ, образования. Существенно выросли расходы на социальные выплаты.

В бюджете на 2023–й первоначально предусматривался их рост на 6%, но Глава республики поручил проиндексировать выплаты на индекс инфляции 2022 года, то есть на 12,2%. В итоге дополнительно предусмотрено на эти цели 112,1 млн рублей, а общая сумма составит почти 290 млн рублей. Особо министр отметил удвоение объема — до 303,5 млн рублей — ассигнований на обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 6 и более несовершеннолетних детей.

Цифра 3,5 млрд рублей составит после уточнения бюджета объем финансирования программы модернизации школ.

Также дополнительно выделяется 444,6 млн рублей на продолжение масштабной модернизации школ. Общий объем средств тут составит 3,5 млрд рублей. Не оставят без дополнительной поддержки и АПК — сумма дополнительных средств превышает 860 млн рублей. А общий объем господдержки — 3,5 млрд рублей. Существенный рост расходов отмечен на поддержку ЖКХ, в частности, вновь создаваемого госпредприятия электросетевого хозяйства.

Солидные дополнительные вливания ожидает транспортная пассажирская отрасль, где также намечено создание государственного перевозчика на базе троллейбусных управлений Чебоксар и Новочебоксарска. Планируется выделить более 600 млн рублей на закупку 21 троллейбуса.

Отмечается заметное увеличение дефицита бюджета — на 4,3 млрд рублей до 7,2 млрд рублей. Но это не приведет к привлечению дополнительных средств, заверил министр. Госдолг вырастает с 10 млрд в начале этого года до 17,8 млрд. Это также не вызывает больших опасений — сумма долга составляет допустимые 41% от объема собственных доходов.

Михаил Ноздряков обратился к руководителям министерств с просьбой безотлагательно начать работу по внесению изменений по отраслевым бюджетам, чтобы своевременно направить проект поправок республиканского бюджета на рассмотрение Госсовета.

С 1 января 2023 года установлена специальная социальная выплата для медработников госучреждений здравоохранения республики, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию, а также паллиативную помощь в стационарных условиях. Как доложил вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов, выплата предусмотрена за счет средств республиканского бюджета, это потребует выделения средств в размере 36,3 млн рублей.

Владимир Степанов также представил проект поправок в Закон Чувашской Республики о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашии на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. С учетом изменений расходы фонда в 2023 году вырастают на 143,8 млн рублей — до 19537,6 млн рублей. В организации, работающие в системе медицинского страхования, дополнительно направляется 59,3 млн рублей на оплату труда вновь принятых на работу и на стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации. Предусмотрены также дополнительные средства на повышение квалификации медиков.

Глава Минцифры Михаил Степанов представил на утверждение положение о портале органов власти Чувашии в сети «Интернет». Документ определяет организационно-правовые основы обеспечения функционирования и эксплуатации данного ресурса.

На заседании заслушан и одобрен доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова о своей деятельности в 2022 году. Принят проект поправок в закон о защите населения и территорий республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.