Анжелика Сидорова пропускает зимний сезон

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Знаменитая прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, до недавних пор представлявшая Чувашию в параллельном зачете, пропускает зимний сезон. Такое, по словам спортсменки, произошло впервые за 20 лет.

В соцсетях серебряный призер Олимпиады в Токио написала, что конкретных планов на будущее пока не имеет, и напутствовала подписчиков беречь себя. Однако дала понять: время даром она не теряет. Паузу в выступлениях заполняет культурной программой — посещает концерты, выставки, достопримечательности.

На посвященный всему этому пост отреагировал, в частности, чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков, который, как и Анжелика, участвовал во многих легкоатлетических соревнованиях в Чебоксарах. «Живее будешь», — написал он.

Впрочем, решение пропустить зимний сезон не означает полного бездействия в спорте. Спортсменка тренируется, хоть и в облегченном режиме, и восстанавливается после тяжелейших предыдущих сезонов.

 

Даже культурный досуг Анжелика Сидорова проводит с коллегами по цеху. Рядом с ней — рекордсменка Беларуси в прыжках с шестом Ирина Жук. Фото Соцсети

Опубликовано: 6 марта 2023 г.


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