Вы делаете мир лучше и добрее

Милые женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

«Первый праздник весны никого не оставляет равнодушным. В этот день особые слова любви, благодарности и восхищения мы посвящаем вам — прекрасным представительницам человечества.

Природа наделила вас очарованием, нежностью и красотой, житейской мудростью и удивительной внутренней силой. Именно женщины делают мир лучше и добрее, создают гармонию. Именно в вас — неиссякаемый источник энергии. Загадка женщины во все времена вдохновляла творцов на создание произведений искусства, воспевающих их красоту и мудрость. Превозносили женщину в своих произведениях и чувашские поэты, писатели и художники, мастера скульптуры. Всегда был свят образ женщины-матери, носительницы нравственного и духовного начала, проводника этнокультурных ценностей.

Дорогие женщины!

Вы дарите жизнь, растите детей, прививаете им высокие нравственные ценности, окружаете своих близких любовью и заботой, охраняете тепло домашнего очага, вдохновляете нас на самые мужественные поступки. Сегодня нет такой сферы, в которой женщины не были бы успешны. Вы добиваетесь успеха во многих профессиях, проявляете высокую социальную ответственность

в реализации важнейших инициатив и масштабных проектов. Где бы вы ни трудились, какую бы общественную работу ни выполняли, в любое дело вкладываете свою душу и тепло, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе. Женщинам удается преодолевать любые трудности и невзгоды. Мы по праву гордимся женщинами, которые прошли все тяготы Великой Отечественной войны. Отдельно обращаюсь к женщинам, которые сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил России, матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции, тем, кто оказывает нашим бойцам посильную помощь для приближения Дня Победы. Спасибо вам за вашу стойкость, верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.

Дорогие женщины!

Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, самоотверженный труд на благо региона и страны, заботу о будущем. Желаю вам всегда оставаться такими же красивыми, лучезарными и женственными! Здоровья, счастья, благополучия вам и весеннего настроения!»

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Дорогие и прекрасные девушки и женщины!

Из года в год первые весенние дни мы ассоциируем с прекрасной половиной человечества — расцветающей, вдохновляющей и красивой!

В Международный женский день 8 Марта хочу пожелать вам любви, радости и нежности. Пусть вас всегда окружают внимательные, уважающие и заботливые мужчины! Здоровья вам, настоящего женского счастья, успехов и исполнения всех желаний!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации,

председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»

в Чувашской Республике Анатолий АКСАКОВ

Дорогие женщины!

Сердечно поздравляю с праздником весны и красоты, душевного тепла и нежности — Международным женским днем 8 Марта!

Замечательная дата для всех нас символизирует свет и любовь, глубокую признательность женщине — матери, труженице, хранительнице семейного очага.

Мы гордимся вами, вашим талантом, трудолюбием и самоотверженностью, добротой и верностью. Вы настоящая опора не только собственной семьи, но и всей республики, всей России.

Любите и будьте любимы, дарите улыбки и радость, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!

Депутат Государственного Совета

Чувашской Республики Николай МАЛОВ