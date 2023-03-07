Вы делаете мир лучше и добрее

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
«Первый праздник весны никого не оставляет равнодушным. В этот день особые слова любви, благодарности и восхищения мы посвящаем вам — прекрасным представительницам человечества.
Природа наделила вас очарованием, нежностью и красотой, житейской мудростью и удивительной внутренней силой. Именно женщины делают мир лучше и добрее, создают гармонию. Именно в вас — неиссякаемый источник энергии. Загадка женщины во все времена вдохновляла творцов на создание произведений искусства, воспевающих их красоту и мудрость. Превозносили женщину в своих произведениях и чувашские поэты, писатели и художники, мастера скульптуры. Всегда был свят образ женщины-матери, носительницы нравственного и духовного начала, проводника этнокультурных ценностей.
Дорогие женщины!
Вы дарите жизнь, растите детей, прививаете им высокие нравственные ценности, окружаете своих близких любовью и заботой, охраняете тепло домашнего очага, вдохновляете нас на самые мужественные поступки. Сегодня нет такой сферы, в которой женщины не были бы успешны. Вы добиваетесь успеха во многих профессиях, проявляете высокую социальную ответственность
в реализации важнейших инициатив и масштабных проектов. Где бы вы ни трудились, какую бы общественную работу ни выполняли, в любое дело вкладываете свою душу и тепло, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе. Женщинам удается преодолевать любые трудности и невзгоды. Мы по праву гордимся женщинами, которые прошли все тяготы Великой Отечественной войны. Отдельно обращаюсь к женщинам, которые сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил России, матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции, тем, кто оказывает нашим бойцам посильную помощь для приближения Дня Победы. Спасибо вам за вашу стойкость, верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
Дорогие женщины!
Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, самоотверженный труд на благо региона и страны, заботу о будущем. Желаю вам всегда оставаться такими же красивыми, лучезарными и женственными! Здоровья, счастья, благополучия вам и весеннего настроения!»

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

 

Дорогие и прекрасные девушки и женщины!
Из года в год первые весенние дни мы ассоциируем с прекрасной половиной человечества — расцветающей, вдохновляющей и красивой!
В Международный женский день 8 Марта хочу пожелать вам любви, радости и нежности. Пусть вас всегда окружают внимательные, уважающие и заботливые мужчины! Здоровья вам, настоящего женского счастья, успехов и исполнения всех желаний!

Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
в Чувашской Республике Анатолий АКСАКОВ

 

 

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю с праздником весны и красоты, душевного тепла и нежности — Международным женским днем 8 Марта!
Замечательная дата для всех нас символизирует свет и любовь, глубокую признательность женщине — матери, труженице, хранительнице семейного очага.
Мы гордимся вами, вашим талантом, трудолюбием и самоотверженностью, добротой и верностью. Вы настоящая опора не только собственной семьи, но и всей республики, всей России.
Любите и будьте любимы, дарите улыбки и радость, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!

Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Николай МАЛОВ

Опубликовано: 7 марта 2023 г.


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Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Один Ответ

  1. ПРОБУЖДЕНИЕ

    В квартире городской немею…
    Стихом своим печаль развею,
    Как это делали не раз
    Поэты, жившие до нас.
    О лесе, радуге, звезде,
    О непогоде и весне,
    В стихах и прозе о природе
    Легенды сложены в народе.
    Слова мужчин, в них помудрее.
    Речь поэтесс всегда нежнее.
    От сердца выстраданный слог-
    Слоённый «жизненный пирог»
    Поднял глаза, прочёл, подумал,
    Смутился от набора слов…
    Слагать стихи я не готов,
    Принять прохладный душ важнее.

    Пошёл, остановился, продолжаю…

    Полдня мы провели в лесу,
    Любви сударыням желали,
    Восьмое марта отмечали
    И хором звали все Весну!
    Призыв наш слышала Зима,
    Снега лесные задержала,
    В ответ снежинки нам послала,
    Старалась нас лишить костра.
    Но вьюги уж не получалось,
    Вокруг всё будто бы смеялось,
    И шёпотом с Зимой прощалось-
    Торжественно ждало Весну.
    И как бы «войско белое» не злилось,
    Над ним тепло уже кружилось,
    Желанье видеть появилось,
    На троне года, девочку — Весну!
    Перед Зимою поклониться,
    Снежинками в последний раз умыться,
    Шашлык отведать у костра
    И заявить: «Прощай, Зима!»
    А крупный снег всё падал, падал…
    Прощальный вальс он зимний задал,
    В кругу от нашего костра
    Пустилась в пляс Весна — краса!
    …………………………….
    Как много мыслей у поэта…
    Ведь зимний лес совсем иной,
    Воспет у Тютчева, у Фета…
    Хотя сосна в лесу, была сосной…
    …………………………….
    Неправда! Каждый день — обнова!
    Повтора нет, нигде, ни в чём
    Вглядимся в снег, он новый снова,
    Как первоцвет его мы ждём!
    А звуки, тишина… Поэт?!
    Тебя снега лесные ослепили?
    Ты приглядись, они ж иные:
    Лежат снежинками пылят,
    Зимой на лыжи зазывают,
    Весной печально вопрошают:
    «Когда растаять нам пора?»
    Им птицы дружно отвечают:
    «Уже пора, пора, пора…»
    Снега вздохнут, чуть помечтают…
    И «войско белое» встречают
    Ручьи лесные на Ура!

    Поднял глаза, прочёл, подумал,
    Опять смутила рифма слов,
    Воскликнул огорчённо снова:
    «Поэтом быть я не готов!»

    Стоп! Мне пора остановиться.
    Смешалось всё: снега, весна…
    Желаю побыстрее возвратиться
    Я к трону снежному в леса…
    Лишь там свою печаль развею,
    От скуки, немоты я оживу,
    И руки девочки — Весны,
    в своих руках согрею,
    Достойные поэта,
    красивые стихи
    Я напишу!

    Серёжа Сергеев, г.Чебоксары

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