Вы делаете мир лучше и добрее

Милые женщины!
Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!
«Первый праздник весны никого не оставляет равнодушным. В этот день особые слова любви, благодарности и восхищения мы посвящаем вам — прекрасным представительницам человечества.
Природа наделила вас очарованием, нежностью и красотой, житейской мудростью и удивительной внутренней силой. Именно женщины делают мир лучше и добрее, создают гармонию. Именно в вас — неиссякаемый источник энергии. Загадка женщины во все времена вдохновляла творцов на создание произведений искусства, воспевающих их красоту и мудрость. Превозносили женщину в своих произведениях и чувашские поэты, писатели и художники, мастера скульптуры. Всегда был свят образ женщины-матери, носительницы нравственного и духовного начала, проводника этнокультурных ценностей.
Дорогие женщины!
Вы дарите жизнь, растите детей, прививаете им высокие нравственные ценности, окружаете своих близких любовью и заботой, охраняете тепло домашнего очага, вдохновляете нас на самые мужественные поступки. Сегодня нет такой сферы, в которой женщины не были бы успешны. Вы добиваетесь успеха во многих профессиях, проявляете высокую социальную ответственность
в реализации важнейших инициатив и масштабных проектов. Где бы вы ни трудились, какую бы общественную работу ни выполняли, в любое дело вкладываете свою душу и тепло, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе. Женщинам удается преодолевать любые трудности и невзгоды. Мы по праву гордимся женщинами, которые прошли все тяготы Великой Отечественной войны. Отдельно обращаюсь к женщинам, которые сегодня несут службу в рядах Вооруженных сил России, матерям, женам и сестрам участников специальной военной операции, тем, кто оказывает нашим бойцам посильную помощь для приближения Дня Победы. Спасибо вам за вашу стойкость, верность, надежность и поддержку в любых испытаниях.
Дорогие женщины!
Благодарю вас за трудолюбие и чуткость, самоотверженный труд на благо региона и страны, заботу о будущем. Желаю вам всегда оставаться такими же красивыми, лучезарными и женственными! Здоровья, счастья, благополучия вам и весеннего настроения!»
Глава Чувашской Республики Олег Николаев
Дорогие и прекрасные девушки и женщины!
Из года в год первые весенние дни мы ассоциируем с прекрасной половиной человечества — расцветающей, вдохновляющей и красивой!
В Международный женский день 8 Марта хочу пожелать вам любви, радости и нежности. Пусть вас всегда окружают внимательные, уважающие и заботливые мужчины! Здоровья вам, настоящего женского счастья, успехов и исполнения всех желаний!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации,
председатель Совета регионального отделения Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ»
в Чувашской Республике Анатолий АКСАКОВ
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю с праздником весны и красоты, душевного тепла и нежности — Международным женским днем 8 Марта!
Замечательная дата для всех нас символизирует свет и любовь, глубокую признательность женщине — матери, труженице, хранительнице семейного очага.
Мы гордимся вами, вашим талантом, трудолюбием и самоотверженностью, добротой и верностью. Вы настоящая опора не только собственной семьи, но и всей республики, всей России.
Любите и будьте любимы, дарите улыбки и радость, и пусть сбываются ваши самые заветные мечты!
Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики Николай МАЛОВ
Один Ответ
ПРОБУЖДЕНИЕ
В квартире городской немею…
Стихом своим печаль развею,
Как это делали не раз
Поэты, жившие до нас.
О лесе, радуге, звезде,
О непогоде и весне,
В стихах и прозе о природе
Легенды сложены в народе.
Слова мужчин, в них помудрее.
Речь поэтесс всегда нежнее.
От сердца выстраданный слог-
Слоённый «жизненный пирог»
Поднял глаза, прочёл, подумал,
Смутился от набора слов…
Слагать стихи я не готов,
Принять прохладный душ важнее.
Пошёл, остановился, продолжаю…
Полдня мы провели в лесу,
Любви сударыням желали,
Восьмое марта отмечали
И хором звали все Весну!
Призыв наш слышала Зима,
Снега лесные задержала,
В ответ снежинки нам послала,
Старалась нас лишить костра.
Но вьюги уж не получалось,
Вокруг всё будто бы смеялось,
И шёпотом с Зимой прощалось-
Торжественно ждало Весну.
И как бы «войско белое» не злилось,
Над ним тепло уже кружилось,
Желанье видеть появилось,
На троне года, девочку — Весну!
Перед Зимою поклониться,
Снежинками в последний раз умыться,
Шашлык отведать у костра
И заявить: «Прощай, Зима!»
А крупный снег всё падал, падал…
Прощальный вальс он зимний задал,
В кругу от нашего костра
Пустилась в пляс Весна — краса!
…………………………….
Как много мыслей у поэта…
Ведь зимний лес совсем иной,
Воспет у Тютчева, у Фета…
Хотя сосна в лесу, была сосной…
…………………………….
Неправда! Каждый день — обнова!
Повтора нет, нигде, ни в чём
Вглядимся в снег, он новый снова,
Как первоцвет его мы ждём!
А звуки, тишина… Поэт?!
Тебя снега лесные ослепили?
Ты приглядись, они ж иные:
Лежат снежинками пылят,
Зимой на лыжи зазывают,
Весной печально вопрошают:
«Когда растаять нам пора?»
Им птицы дружно отвечают:
«Уже пора, пора, пора…»
Снега вздохнут, чуть помечтают…
И «войско белое» встречают
Ручьи лесные на Ура!
Поднял глаза, прочёл, подумал,
Опять смутила рифма слов,
Воскликнул огорчённо снова:
«Поэтом быть я не готов!»
Стоп! Мне пора остановиться.
Смешалось всё: снега, весна…
Желаю побыстрее возвратиться
Я к трону снежному в леса…
Лишь там свою печаль развею,
От скуки, немоты я оживу,
И руки девочки — Весны,
в своих руках согрею,
Достойные поэта,
красивые стихи
Я напишу!
Серёжа Сергеев, г.Чебоксары